Матвиенко оценила выступление SHAMAN

Фото: сайт Кремля
Выступление певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на международной выставке-форуме «Россия» в Москве высоко оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках марафона «Знание», проходившего в одном из павильонов мероприятия 6 ноября, пишут «Известия».
Матвиенко подчеркнула, что артист создает глубокие песни, полные любви к России. Его выступление 4 ноября, в День народного единства, произвело на нее неизгладимое впечатление.
Матвиенко также отметила, что SHAMAN - настоящий патриот и гражданин России. Она заключила, что Россия обладает замечательной молодежью, и это не пустое утверждение, а объективный факт.
Читайте также:
Директор певца SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте
На концерте в Петербурге SHAMAN нажал на «ядерную кнопку»
Певец SHAMAN откроет вечернее шоу на Международной выставке-форуме «Россия»
«Особая атмосфера, царившая в большой аудитории молодежи, которая искренне и честно пела песни о России и национальный гимн, свидетельствует о том, что будущее принадлежит таким артистам, а не тем, кто предал свою Родину в трудные времена», - подчеркнула политик.
Читайте также:
Директор певца SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте
На концерте в Петербурге SHAMAN нажал на «ядерную кнопку»
Певец SHAMAN откроет вечернее шоу на Международной выставке-форуме «Россия»
Артем Кузьмин