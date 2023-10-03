Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Проект реализуется по декабрь 2023 года. В нём принимают участие народные и академические хоровые коллективы, ансамбли эстрадной и народной песни, театральные студии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гостей мероприятий в рамках проекта ждут концерты, творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства.
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