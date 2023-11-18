Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3»

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Пастернак отметил, что в настоящее время некоторые художественные решения фильма рассматриваются с правовой точки зрения, что привело к отказу.
По словам руководителя дистрибуции картины, если они не получат прокатное удостоверение до 20 ноября, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а потраченные на его раскрутку деньги пропадут.
Пастернак добавил, что расписание показов уже сформировано, а не выдача удостоверения прибавит всем хлопот. Например, Только возврат 700 билетов в Москве — это испорченный вечер зрителей и лишняя нагрузка на персонал кинотеатра, дополнил руководитель дистрибуции фильма.
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По словам руководителя дистрибуции картины, если они не получат прокатное удостоверение до 20 ноября, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а потраченные на его раскрутку деньги пропадут.
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Дана Игумнова