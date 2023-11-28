Минкульт даст деньги на кино об СВО, экранизацию Прилепина и биографию Лимонова

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Министерство культуры России предоставит финансирование для реализации 249 проектов, включая фильмы о СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизацию рассказа «Лес» от Захара Прилепина и документальное кино об Эдуарде Лимонове. Список получателей субсидий опубликовало Министерство культуры РФ.
Также в список финансируемых художественных фильмов вошли экранизация романа «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, киноадаптация книги Льва Толстого «Семейное счастье» и продолжение приключений «Чебурашки». Кроме того, в списке неигровых картин фильмы о режиссере Никите Михалкове, писателе Михаиле Булгакове и режиссере Леониде Шварцмане.
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