Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Медаль получит статус ведомственной награды Госдумы.Награждать её будут выдающихся деятелей культуры, гуманитарной сферы, международного сотрудничества и патриотического воспитания. Уточняется, что награду смогут получить как граждане России, так и иностранцы.Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский отметил, что Станислав Говорухин более двадцати лет возглавлял комитет Госдумы по культуре. Он внёс вклад в культурную, общественную и политическую жизнь России.Спикер Госдумы Вясеслав Володин ещё в конце июня предложил учредить эту медаль.Уточняется, что оформление награды уже утверждено. Её украсит портрет Говорухина.Российский оскаровский комитетВ Московской области с начала годаПутин заявил, что попыткиничтожны