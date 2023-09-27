Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

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Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта», соответствующие данные отображены в реестре прокатных удостоверений фильмов.
Кинокартину снял якутский режиссер Степан Бурнашёв.
Сюжет фильма разворачивается вокруг смерти девочки по имени Айта. Её находят мёртвой после вечеринки с одноклассниками. В гибели девочки начинают подозревать местного полицейского Афанасия, который в тот злополучный день подвозил школьницу до дома.
Фильм был снят с российского проката по требованию Роскомнадзора. В ведомстве посчитали, что «Айта» пропагандируют неравенство по национальному признаку.
При этом, многие критики выразили мнение, что кинокартина, наоборот, показывается весь ужас подобных предрассудков и пытается с ними бороться.
Сам Бурнашёв заявлял, что намерен добиться от РКН разъяснения причин блокировки кино.
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Сюжет фильма разворачивается вокруг смерти девочки по имени Айта. Её находят мёртвой после вечеринки с одноклассниками. В гибели девочки начинают подозревать местного полицейского Афанасия, который в тот злополучный день подвозил школьницу до дома.
При этом, многие критики выразили мнение, что кинокартина, наоборот, показывается весь ужас подобных предрассудков и пытается с ними бороться.
Сам Бурнашёв заявлял, что намерен добиться от РКН разъяснения причин блокировки кино.
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Евгения Парфентьева