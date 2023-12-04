Мытищинский музей стал победителем на форуме «Точки притяжения»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Мытищинский историко‑художественный музей стал победителем форума «Точки притяжения». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Форум «Точки притяжения» является проектом для пространств во всех регионах России. Он проходил в рамках проекта на международной выставке «Россия» на базе ВДНХ, где были подведены итоги работы проекта за 2023 год.
В номинации «Историческое воссоздание» одним из победителей является Мытищинский историко-художественный музей. Его признали одним из лучших пространств для развития и взаимодействия молодежи, а также местом притяжения для них.
Стоит отметить, что на торжественной церемонии награждения присутствовал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров, который отметил перспективность развития проекта «Точки притяжения» и его участников.
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В номинации «Историческое воссоздание» одним из победителей является Мытищинский историко-художественный музей. Его признали одним из лучших пространств для развития и взаимодействия молодежи, а также местом притяжения для них.
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Мира Полтева