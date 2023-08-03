Молодые музыканты выпустили сборник песен про Дубну

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В написании треков и песен приняли участие восемь музыкальных групп.
«Приятно и трогательно, когда молодежь признается в любви к своему городу», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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