Молодёжный фестиваль «Театральная завалинка» открылся в Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
На базе пансионата «Лесной городок» в Подмосковье стартовал XXX Всероссийский молодёжный фестиваль «Театральная завалинка». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в этом году на участие в фестивале подали заявки 174 коллектива из 46 регионов страны. При этом, 21 театр прошёл в отборочный тур.
В этом году мероприятие посвящено проводникам-наставникам российских национальных ценностей.
Фестиваль будет проходить в течение шести дней, в ходе него коллективы примут участие в конкурсах актерского мастерства и художественного слова, образовательных мастер-классах и режиссерских лабораториях.
Уточняется, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии Союза театральных деятелей РФ.
Как отметил глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров, фестиваль «Театральная завалинка» является гордостью городского округа, ведь мероприятие объединяет поистине творческих и добросердечных людей. Прохоров пожелал удачи всем коллективам, принимающим участие в проекте.
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В этом году мероприятие посвящено проводникам-наставникам российских национальных ценностей.
Уточняется, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии Союза театральных деятелей РФ.
Как отметил глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров, фестиваль «Театральная завалинка» является гордостью городского округа, ведь мероприятие объединяет поистине творческих и добросердечных людей. Прохоров пожелал удачи всем коллективам, принимающим участие в проекте.
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Мелисса Тимофеева