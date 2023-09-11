Московский Губернский театр представит свою версию «Золотого ключика»

Фото: Минкульт МО
«Постановка МГТ – захватывающая история о постижении мира каждым ребёнком, о том, как много в нас заложено с рождения любви к жизни и творчеству. Вместе с Буратино зрители узнают, что скрыто за потайной дверцей с нарисованным очагом, стоит ли это сокровище таких невероятных испытаний, и как важно, чтобы рядом с открытым, простодушным детским сердцем были верные друзья и мудрые взрослые», – говорится в сообщении.
Читайте также:
В Мытищах проходит выставка графических работ «Города и горы»
В Сергиевом Посаде пройдёт спектакль «Бесприданница»
В Подольске проходит интересная выставка о педагогах