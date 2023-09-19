Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре

Фото: Московский театр иллюзии
В этот же день Сцена на Перовской представит на открытии премьеру этого года — спектакль «Дачники». Его выпустили к юбилею Максима Горького. Постановка стала первой работой заслуженного артиста России Сергея Векслера в статусе главного режиссера Театра Иллюзии. Начало спектакля в 19.00 по адресу: ул. Перовская, 75.
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