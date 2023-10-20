Музей «Горки Ленинские» подготовил масштабную программу на 2024 год

В подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы» 22 октября состоится показ спектакля «Уйти, чтобы вернуться». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концертно-театральный зал центра «Дубровицы» в рассчитан на 600 мест. также для гостей предусмотрено выставочное пространство и зал для организации танцевально-развлекательных мероприятий.

Стоит отметить, что спектакль поставлен по произведению Александра Володина «Ящерица». Сыграет его коллектив студии художественного слова «Послушайте!».

Приобрести билеты можнона сайте центра «Дубровицы». Начало в 18:00.

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