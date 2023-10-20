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Музей «Горки Ленинские» подготовил масштабную программу на 2024 год

20 октября 2023, 11:55
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник в городском округе Горки-Ленинские подготовил целый цикл масштабных проектов для программы на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Всего планируется провести 12 стационарных выставок и 5 проектов регионах по всей России.

«Выставочные проекты адресованы самой широкой аудитории. Отдельный акцент нами всегда делается на подрастающее поколение, молодежь. Покажем материалы, которые прежде нигде не были представлены. Основные направления проектов — история России XX века в знаковых событиях, фигурах, явлениях; важный диалог культур Россия/Африка, Россия/Восток; знакомство с богатой, разносторонней историей усадьбы и музея-заповедника «Горки Ленинские», отражающей вехи исторического пути России»,– отметила директор музея Алиса Бирюкова.

Стоит отметить, что коллекционные выставки музея-заповедника будут представлены в Смоленской области, Ульяновске, Казани и Москве.

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#музей
#история
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#горки ленинские
#проекты
#выставки
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Ушёл из жизни актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Артемьев
18 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/jorgeantonio

На 69 году жизни скончался актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев , об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской.
68-летний Артемьев скончался 14 октября. Однако, причину его смерти в пресс-службе театра не раскрыли. 

С 2004 по 2015 год Артемьев служил в питерском театра имени Комиссаржевской. Помимо актерских ролей, там он работал заведующим труппой. 

«Он умел не обижать и не обижаться, старался войти в положение каждого и найти «золотую середину». Его нежность и трепетность, доброта и понимание не всегда помогали в новом его качестве, где, порою, нужно было применить  жесткость и бескомпромиссность», - так вспоминает Артемьева коллектив Комиссаржевского.

Представители театра выразили свои соболезнования родным и близким артистам, а о времени и месте его погребения обещали сообщить позже. 

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#сериал
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Серпухов принимает участие в туристическом конкурсе
18 октября 2023, 12:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Историко-художественный музей городского округа Серпухов приминает участие в конкурсе «Russian Traveler Awards 2023». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Конкурс от Russian Traveler проходит в формате онлайн-голосования. Серпуховской музей представлен в номинации «Культурно-исторический объект / Музей».

Подмосковный музей знаменит большой коллекцией художественных произведений и историей своего создания. Кроме этого, искусствоведы называют его «Малой Третьяковской галереей».

Стоит отметить, что голосование продлиться до 31 октября 2023 года. Голосовать можно один раз в 24 часа. Итоги конкурса будут объявлены в ноябре и вывешены на сайте журнала Russian Traveler.

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#подмосковье
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Областной музыкальный фестиваль пройдет в Подольске
18 октября 2023, 09:23

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подольске пройдет XXIII Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В подольском Дворце культуры «Октябрь» для гостей будут выступать коллективы из Балашихи, Домодедово,Пушкино, Одинцово, Серпухова, Подольска, Протвино, Щелково,Видного, Орехово-Зуево, Москвы и Нижнего Новгорода. 

Всего на гала-концерте будет представлено 40 номеров солистов и хоровых коллективов.

Стоит отметить, что фестиваль этого года посвящен 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Эдуарда Колмановского.

Кроме этого, пригласительные можно получить в  в комитете по культуре и туризму администрации городского округа Подольск и во Дворце культуры «Октябрь». Начало фестиваля 21 октября в 13:00.

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#подольск
#конкурс
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#ссср
#подмосковье
#московская область
#музыканты
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Терапевт Зарайской больницы Носикова рассказала, как избежать остеопороза
17 октября 2023, 22:02

Фото: Минздрав МО

Врач-терапевт Зарайской больницы Светлана Носикова перечислила факторы риска заболевания остеопорозом. При этом заболевании меняется масса костей и уменьшается их прочность. Это приводит к рискам переломов.
«Факторами риска заболевания являются возраст старше 65 лет, ранняя менопауза, наследственность, эндокринные заболевания, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни», – рассказала Носикова.
Чтобы избежать заболевания остеопорозом, врач посоветовала отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом, употреблять достаточное количества кальция и витамина D, поддерживать нормальную массу тела, а также регулярно проходить профилактические осмотры. 
 
Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, 16-22 октября проходит неделя профилактики остеопороза. 

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В Серпухове пройдёт фестиваль азиатской культуры с мистическим арт-интенсивом
17 октября 2023, 20:12

Фото: Istockphoto / Toa55

В Доме культуры посёлка Большевик городского округа Серпухов 21 октября состоится фестиваль азиатской культуры «Холодные росы». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Для посетителей организуют выставки молодых художников, осенний мистический арт-интенсив по мифологическим существам и тайнам Японии, ярмарку аниме и розыгрыш призов. Гости также смогут насладиться поэзией Китая, Японии и Кореи, принять участие в конкурсе косплея. 


 
Помимо этого, на мероприятии проведут гастрономический мастер-класс по национальной корейской кухне и уличной еде азиатских фестивалей.
 
Праздник начнётся в 15 часов, вход свободный.

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#подмосковье
#московская область
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12-летний Елисей Мысин выиграл Международный конкурс пианистов в США
17 октября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

12-летний российский пианист Елисей Мысин стал победителем Международного конкурса имени Фредерика Шопена.
Конкурс проходил в Нэшвилле, США. Елисей Мысин получил главный приз и приз зрительских симпатий. Он соревновался с музыкантами от 16 до 22 лет. Несмотря на то, что существовали возрастные ограничения, Мысину разрешили выступать с более взрослыми конкурсантами.
 
Соревнование проходило 14 и 15 октября. В финале оказались 26 участников, Мысин - единственный россиянин в этом списке.
 
Елисей Мысин родился в Ставрополе. В 4 года он научился играть на фортепиано. Сейчас мальчик учится в ЦМШ при Московской консерватории. Елисей Мысин – стипендиат фонда «Новые имена». В 2020 и 2021 году получил первую премию Московского конкурса пианистов Владимира Крайнева.

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В Зарайске проходит фестиваль «Между прошлым и будущим»
17 октября 2023, 14:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На фестивале современного искусства «Между прошлым и будущим» в городском округе Зарайск состоялись первые концерты и показы аудиоспектаклей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля в субботу 14 октября на сцене зарайского дома культуры прошел концерт группы Zventa Sventana, российского композитора Юрия Усачёва и финалистки второго сезона шоу «Голос» Тины Кузнецовой.

«Современному человеку важно осознавать сегодняшние реалии, контекст. Это время больших перемен, преображений, осознания, и мы не можем обходиться без современного языка. Мне важно, чтобы наше творчество откликалось в сердцах не только молодежи, но и людей почтенного возраста.<…> Мне радостно, что на наш концерт в Зарайске пришла публика разных поколений», –поделилась Тина Кузнецова.

Кроме этого, жителям и гостям города показали первый аудиоспектакль-променад о Зарайске и его достопримечательностях. Также в купеческом особняке Григория Мачтета работает выставка, где её гости могут пройти мастер-классы авторских техник от художников.

Стоит отметить, что более 100 мастер-классов по гончарному делу за неделю провели для жителей Подмосковья. 

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#зарайск
#подмосковье
#фестиваль
#искусство
#выставка
#концерт
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Спектакль «Уйти, чтобы вернуться» сыграют в Подольске
17 октября 2023, 12:29

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы» 22 октября состоится показ спектакля «Уйти, чтобы вернуться». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концертно-театральный зал центра «Дубровицы» в рассчитан на 600 мест. также для гостей предусмотрено  выставочное пространство и зал для организации танцевально-развлекательных мероприятий.

Стоит отметить, что спектакль поставлен по произведению Александра Володина «Ящерица». Сыграет его коллектив студии художественного слова «Послушайте!».

Приобрести билеты можнона сайте центра «Дубровицы». Начало в 18:00.

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#подольск
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На 75 году жизни скончался заслуженный артист России Александр Готгельф
16 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 74 лет ушёл из жизни заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф, об этом сообщили в пресс-службе Российского национального оркестра.
«Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа», - прокомментировали кончину артиста в пресс-службе.

Представители оркестра также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

При этом, причина смерти Готгельфа не уточняется. 

Готгельф являлся лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (в том числе — Пятого международного конкурса имени П. И. Чайковского, Москва, 1974).

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