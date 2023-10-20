Музей «Горки Ленинские» подготовил масштабную программу на 2024 год

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Выставочные проекты адресованы самой широкой аудитории. Отдельный акцент нами всегда делается на подрастающее поколение, молодежь. Покажем материалы, которые прежде нигде не были представлены. Основные направления проектов — история России XX века в знаковых событиях, фигурах, явлениях; важный диалог культур Россия/Африка, Россия/Восток; знакомство с богатой, разносторонней историей усадьбы и музея-заповедника «Горки Ленинские», отражающей вехи исторического пути России»,– отметила директор музея Алиса Бирюкова.
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