Музей Цюриха объявил награду за информацию об украденных картинах

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Цюрихский музей объявил вознаграждение в размере 11 тысяч долларов за информацию о двух украденных картинах
Художественный музей Цюриха объявил награду в 11 тысяч долларов за информацию, которая поможет вернуть в коллекцию музея две картины XVII века, передает РИА Новости.
По данным предварительного расследования сотрудников полиции, картины были похищены.
Напомним, в январе этого года музей официально объявил о пропаже картин. После этого последовало заявление о том, что полотна могли быть утеряны из-за летнего пожара 2022 года.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Серпухове состоится пешеходная экскурсия «Вспоминая о войне».
По данным предварительного расследования сотрудников полиции, картины были похищены.
«Точные обстоятельства и причины кражи являются предметом продолжающегося расследования, которое ведет кантональная полиция Цюриха в сотрудничестве с прокуратурой», — говорится в сообщении полиции.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Серпухове состоится пешеходная экскурсия «Вспоминая о войне».
Екатерина Коршунова