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Музей «Новый Иерусалим» представляет 80 картин в рамках проекта «Игра в пространство»

21 июля 2023 года в музее «Новый Иерусалим» открылся выставочный проект «Игра в пространство»
25 июля 2023, 14:29

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

«Игра в пространство» отражает тему работы художника с пространством и представляет широкий спектр знаковых имен мастеров XX–XXI веков: Давида Бурлюка, Филиппа Малявина, Александра Осмеркина, Петра Кончаловского и других авторов.
«Выставка готовилась не так долго, хотя проект сложный, примерно чуть меньше года. Однако, замысел возник раньше, и он исходил из непростой мысли, показать как можно больше работ из нашего собрания. Выставка полностью состоит из собрания «Новый Иерусалим». Каждый художник, приступая к работе над холстом, прежде всего решает проблему пространственного строения на плоскостях холста, поэтому круг работ мог бы быть обширнее, но мы остановились на тех работах и авторах, которые наиболее заинтересуют посетителей», - рассказала руководитель художественного отдела Новый Иерусалим, куратор выставки «Игра в пространство» Людмила Денисова.
Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»


Выставка «Игра в пространство» знакомит посетителей с коллекцией искусства XX–XXI века. Тема выставки кажется актуальной как для XX века, так и для сегодняшних дней, когда человек оказывается перед необходимостью осознания себя в новом пространстве и времени.

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

«Действительно, многие художники работают над темой пространства,пространственное построение может быть иллюзорным, то есть подражать реальному, может быть очень условным, а может быть, что на картине просто решается проблема человека в пространстве пейзажа. Корме того, оно может быть камерным и масштабным, и все эти темы отражены на этой выставке. Также, пространство может быть метафизическим, то есть нести тайны, к которым человек стремиться прикоснуться, особенно творческий», - поделилась Людмила Денисова.

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Выставка построена на сопоставлении самых разных авторов, независимо от хронологии. Рядом с работой художника Филиппа Малявина расположены работы художницы, нашей современницы, которая не так известна широкому кругу зрителей, Людмилы Маркеловой.

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
«Представлено около 80 картин, но еще выставка дополнена скульптурой, ее немного, но она хорошо дополняет проект. Скульптура, является пространственным видом искусства, поэтому мы решили, что это будет интересно нашим посетителям», - отметила куратор выставки «Игра в пространство» Людмила Денисова.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Новый Иерусалим
#выставка
#культура
#Подмосковье
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С начала года Зарайский кремль посетило почти 40 тысяч человек
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» посетило почти 40 тысяч человек
25 июля 2023, 12:20

Фото: Фотобанк Москвской области

На выходных Зарайский кремль посещают больше 1000 человек, а с начала 2023 года музей посетило почти 40 тысяч человек. В настояшее время в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» проходит выставка «Искусство в ремесле.Путешествие по узорам». Эта выставка работ современных мастеров декоративного искусства, по керамике, дереву, ткани. В ней принимают участие мастера, которые работают в разных техниках и формах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
«Это выставка-интервенция, когда задействован не только выставочный зал. Часть предметов с выставки интегрировано в постоянную экспозицию музея, это в основном в здании, на территории Зарайского кремля. Мастера продолжают классические традиции орнамента, его технологии и работы с материалами. Выставка открылась две недели назад и продлится до 20 августа», - рассказал директор музея Кирилл Кондратьев.
 
Фото: Фотобанк Москвоской области

Помимо этой выставки, в Зарайском кремле 12 июня состоится керамический арт-выходной. На территории заповедника будут проходить мастер-классы, которые проведут художники, участвующие в проходящей выставке. 

Фото: Фотобанк Москвоской области
 
«Подобный фестиваль мы проводим второй раз, он является продолжением текущей выставки. Желающие могут вместе с мастерами сделать израсцы, поработать на гончарном круге и узнать о лепной керамике. Художники представят свои работы на траве, и эта экспозиция продлится до сумерек. Поэтому можно приехать ближе к вечеру и увидеть всю эту красоту при горящих свечах. Поимо этого, наших гостей будет ждать небольшой концерт современной музыки, чтобы красиво и лирично встретить вечер в Зарайском кремле», - поделился Кирилл Кондратьев.  

Фото: Фотобанк Москвоской области

Отметим, что по выходным дням проходит выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смутного времени». 

«На этой экскурсии можно узнать о том, кто жил и оборонял крепость в смутное время. Выставка будет интересна не только тем, кто изучает военную историю, но и тем, кто просто хочет подняться в башни Зарайского кремля. По будням экскурсии тоже проходят, только в другом формате. Также можно пройтись по городу с экскурсоводом, это уже зависит от предпочтений и интересов посетителей», - заключил директор музея Кирилл Кондратьев.

Фото: Фотобанк Москвоской области

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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«Аэроэкспресс» проведёт экскурсию в депо. 

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#Зарайский кремль
#выставка
#Подмосковье
#культура
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«Аэроэкспресс» проведёт экскурсию в депо
25 июля 2023, 09:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В преддверии Дня железнодорожника компания «Аэроэкспресс» проведёт экскурсию в депо для желающих.

Пойти на экскурсию в депо могут все желающие старше 18 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках экскурсии, специалисты покажут поезда, расскажут об обслуживании поездов, о работниках, раскроют железнодорожные секреты и покажут кабину двухэтажного поезда.

Экскурсия пройдет 31 июля в 15:00.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму.

Количество мест ограничено. Минтранс просит не заполнять форму, если нет уверенности, что сможете принять участие. 

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В России пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России».
#Минтранс
#экскурсия
#депо
#Аэроэкспресс
#День железнодорожника
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Свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль уличных артистов в Подмосковье
25 июля 2023, 09:21

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

23 июля в центральном парке культуры и отдыха в городском округе Мытищи проходил фестиваль уличных артистов «Цветная капуста».

Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже во второй раз. Для гостей фестиваля была подготовлена интересная программа с выступлением клоунов, музыкантов, жонглёров, кукольников и многих других, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей выступали уличные артисты, которые приехали из разных уголков России.

Кульминацией вечера стало барабанное и огненное шоу.


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#Мытищи
#фестиваль
#уличные артисты
#Подмосковье
#Цветная капуста
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В Долгопрудном состоялся Фестиваль красок
24 июля 2023, 17:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В субботу, 22 июля, в подмосковном городе Долгопрудный проходил фестиваль красок, в котором приняли участие сотни жителей и гостей города.
Фестиваль проводили в Юсуповском сквере Долгопрудного, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В минувшую субботу шел небольшой дождь, но даже он не испортил настроение гостям фестиваля. 

В ходе фестиваля использовалась специальная безвредная краска, которая легко смывается с кожи и одежды!

По поручению главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина, Добровольная народная дружина отвечала за безопасность на празднике.

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#Долгопрудный
#фестиваль
#фестиваль красок
#молодежь
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В Петербурге 30 июля пройдёт концерт в честь Дня Военно-морского флота
24 июля 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 30 июля пройдёт праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота, в нём примут участие известные музыкальные коллективы. Режиссёр шоу Валерий Кудашов рассказал в беседе с изданием «Петербургский дневник», что ждёт зрителей в этот день.
Программа начнётся в 10:00. Сначала зрители смогут понаблюдать за Военно-морским парадом, который будет транслироваться на экранах, установленных на Дворцовой площади.

В 13:00 начнётся первая часть музыкальной программы. Она будет посвящена юбилею флотов страны. Кудашов напомнил, что 2023 год уникален тем, что объединяет сразу несколько важных дат – 240 лет Черноморскому, 290 лет Северному и 320 лет Балтийскому флотам.

В первой части программы выступят Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и другие коллективы.

Во второй части праздничной программы, которая начнётся в 16:00, выступят группа «Сурганова и Оркестр», группа «Эскадрон» Олега Газманова и многие другие, сообщил Кудашов в беседе с «Петербургским дневником».
Завершится мероприятие праздничным салютом на набережной.

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#праздник
#концерт
#Санкт-Петербург
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В Подмосковье пройдет Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов»
24 июля 2023, 15:22

Фото: istockphoto / jacoblund

Торжественная церемония открытия молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» состоится в четверг, 27 июля в 20:00 в Солнечногорске.
В церемонии открытия примут участие руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, сообщает «Радио 1» пресс-служба форума «Территория смыслов».

Первая смена «Мыслить» всероссийского форума соберет 350 выдающихся представителей молодежи: философов, социологов, преподавателей гуманитарных дисциплин, учёных и историков. Первая смена продлится с 26 по 31 июля.

В рамках форума пройдет всего 8 смен: 

— «Мыслить»;
— «Убеждать» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Помогать» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Творить»;
— «Служить»;
— «Учить» (доступна для участников от 14 до 17 лет);
— «Открывать»;
— «Действовать».

Благодаря форуму, участники получат возможность знакомства с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, смогут найти наставников, узнают о культуре России и примут участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений, транслирующих ценности российского государства: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество». 

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#Молодежный форум
#молодежь
#форум
#образовательный форум
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Около 6 тысяч человек приняли участие в фестивале косплееров в Химках
24 июля 2023, 11:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В субботу, 22 июля в торговом комплексе «МЕГА Химки» проходил МЕГАКОН. Этот фестиваль был посвящен косплеерам, фанатам комиксов и супергеройского кино, K-Pop-танцоров, поклонникам корейской культуры, геймерам и любителям настолок.
Пресс-служба администрации городского округа Химки сообщает, что свыше 6 тысяч жителей и гостей городского округа приняли участие в масштабной программе фестиваля.

Гости МЕГИ стали зрителями двух шоу — конкурса косплея, участники которого воссоздали образы любимых персонажей и супергероев и танцевального батла K-pop cover dance, в котором танцоры повторили хореографию клипов известных корейских артистов.
«Фестиваль получился зрелищным и насыщенным — гости МЕГИ любого возраста могли найти для себя интересную зону и отлично провести время, кроме того, за активное участие они получали призы. Мы рады, что МЕГАКОН собрал такое количество участников и гостей. Отдельная благодарность — нашим партнерам. Благодаря совместной работе МЕГА на один день превратилась в удивительное фантастическое пространство, где можно было встретить любимых супергероев, потанцевать, выиграть призы, встретиться с любимыми актерами и просто интересно провести время», — рассказала руководитель отдела по работе с сообществами и программами лояльности МЕГИ Химки Нина Проселкова.
В рамках фестиваля были анонсированы эксклюзивные подробности новых проектов издательства российских комиксов. Так, Роман Котков и Ксения Шпалецкая рассказали о грядущих новинках – «Серая гончая» новая антиутопия от BUBBLE Manga, том нового кроссовера «Триптих» и предыстория «Чумного Доктора» – «Алтан».

Состоялась встреча с Сергеем Горошко — музыкантом и актёром фильма «Майор Гром: «Чумной доктор» и сериалов «Этерна», «Фандорин. Азазель», актёрами и создателями фильма «Майора Гром: Игра».  Фанаты актера смогли сделать совместные фотографии со звездой и получить автограф.

Помимо этого, для гостей был подготовлен большой танцевальный флешмоб и розыгрыши призов.
«Мы всегда рады встретиться с нашей аудиторий, а в этот раз — ещё и найти много новых читателей в лице посетителей МЕГИ. Надеемся, что крутое и классное шоу всем понравилось, и мы ещё не раз станем участниками Мегакона в будущем», — поделился главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков.
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В Подмосковье пройдет молодежный форум.

За прошедшую неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 млн человек.

«Оппенгеймер» и «Барби»: дата выхода, где смотреть, будут ли премьеры в российских кинотеатрах.
#Химки
#косплеер
#Мега
#Мега Химки
#фестиваль
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За прошедшую неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 млн человек
24 июля 2023, 10:40

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На прошлой неделе, подмосковные парки посетили более 1,6 миллионов человек. Самым популярным подмосковным парком стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 79 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 51,3 тысячи жителей и гостей региона. Третью строчку занимает химкинский парк Толстого — 51,2 тысячи посещений. 

«Посещаемость наших парков растет от года к году. Только за первую половину 2023 года в парках и лесопарках Московской области побывало свыше 34 млн человек. Это на 6 млн больше, чем год назад. Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.


В субботу, 23 июля, открылся обновленный парк «Взлет» в Домодедово, который за полдня посетили свыше 7 000 человек. В парке обустроили детские и спортивные площадки, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, также в парке появилось множество зон отдыха, сеть прогулочных дорожек, песочный пляж на берегу пруда Лесной и другое.

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В рамках подмосковного проекта «Кинопарк» в июле пройдут 115 кинопоказов на 43 площадках 25 городских округов.

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#Парки Подмосковья
#подмосковный парк
#Подмосковье
#парк
#Михаил Хайкин
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Американский певец Тони Беннетт умер за две недели до дня рождения
Скончался 96-летний певец Тони Беннетт
21 июля 2023, 17:28

Фото:iStock/SergeyPankratov

96-летний культовый американский певец Тони Беннетт (Энтони Доминик Бенедетто) умер в возрасте 96 лет. Артист боролся с болезнью Альцгеймера.
Associated Press, ссылаясь на публициста Сильвию Вайнер, пишет, что Тони Беннетт умер в своём родном Нью-Йорке. Точная причина смерти не называлась, но в 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера.
 
Тони Беннетт выпустил более 70 альбомов. Они принесли певцу 19 конкурсных «Грэмми». За свою карьеру артисту удалось продать более 50 млн своих пластинок по всему миру.

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#Тони Беннетт
#певец
#музыкант
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