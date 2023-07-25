Музей-заповедник П. И. Чайковского ждет гостей на выставку «Дачный досуг. Демьяново»

Фото: фотобанк Московской области
«Усадьбу Демьяново в 1883 году приобрел такой деятель, адвокат Владимир Иванович Танеев, брат композитора Сергея Танеева. В настоящее время, к сожалению, там мало что осталось, несколько руиновых построек, но вот мы таким выставочным проектом пытаемся воссоздать историю дачного Демьяново, потому что это очень интересно. Владимир Иванович не просто приобрел усадьбу, он ее преобразовал в небольшой творческий дачный поселок, он сдавал дачи своим друзьям, среди которых были известные люди. Мы хотим напомнить историю Демьяново, тех людей, которые снимали дачу в этой усадьбе и рассказать о том, как они проводили свое лето. Это уличные развлечения, домашний быт, и мы затрагивает одну из главных фишек усадьбы Демьяново, это библиотека Владимира Танеева, которая была очень большой», - рассказала заместитель директора по основной деятельности музея
Дарья Мельниченко.
Выставка состоит из четырех разделов: знакомство с Демьяново и его дачниками, дачные занятия в доме и на свежем воздухе, а также отдельный зал отведен под музыкальную гостиную.
Фото: фотобанк Московской области
Помимо этого, на территории музея Чайковского проходит выставка «Тепло дворянских гнезд». Предметное насыщение выставки отражает традиции повседневной жизни русского дворянства, однако экспозиция знакомит не только с миром дворянского дома, но и с тем, что этот дом обогревало – изразцовыми печами.
Фото: фотобанк Московской области
«Эту выставку нам привезли наши друзья и коллеги из московского музея-заповедника «Коломенское», в этом году они празднуют свое 100-летие. Выставка про классическую дворянскую усадьбу, которую мы знаем по произведениям Тургенева и Пушкина. Это изразцы, бытовые предметы, которые были в обиходе у дворян того времени, живопись, графика и многое другое», - поделилась Дарья Мельниченко.
Фото: фотобанк Московской области
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