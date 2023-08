Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске

The Guardian пишет, что музыкант ушёл из жизни в окружении жены и дочерей. Семья Марсдена отметила, что он «никогда не терял своей страсти к музыке».Берни Марсден написал сам и в соавторстве хиты Whitesnake, в том числе Fool for Your Loving, She's a Woman.Музыкант родился в Букингеме в 1951 году. В 1972 году началась его карьера музыканта в рок-группе UFO, потом — Paice, Ashton & Lord. В 1978 году Берни Марсден вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди Марсденом основали группу Whitesnake, на счету которой 14 альбомов.У Марсдена также есть два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981). Музыкант был известен своей коллекцией гитар, куда входило 200 экземпляров. Одну из них, Gibson Les Paul Standard 1959 года, выставил на продажу за $1,3 млн.Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет Российский театральный деятель Иван Личидов ушел из жизни в возрасте 31 года в Санкт-ПетербургеУмер первый директор завода «КамАЗ» Лев Васильев