Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске

Фото: Дмитрий Белицкий
«Последние летние выходные выдались дождливыми и по-осеннему прохладными. Но это не помешало нам провести в Подмосковье второй патриотический фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», на этот раз - в Подольске. Были не только жители этого округа, в гости приехали из Чехова, Лыткарино, Серпухова, Наро-Фоминска, Домодедова, Бронниц, Ленинского, Одинцова. Приятно, что в фестивале активное участие приняла наша молодежь - «Волонтеры Подмосковья», региональный МГЕР, юнармейцы. На мероприятии было много знакомых лиц - людей разных возрастов, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело», которую активно поддерживает наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Это ребята, которые в ежедневном режиме работают, чтобы помогать жителям новых территорий и участникам СВО», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Подольск — это третий город, в котором мы выступаем в рамках фестиваля. Теплая публика, искренние улыбки, горящие глаза. Люди танцуют под зонтиками и отдыхают, несмотря на дождь. Это очень зарядило нас. Подольск стал для нас одним из самых ярких городов. Все сейчас переживают нелегкое время. Мы как никто другой знаем, что такое война, живем с этим уже 8 лет. Мы провожаем своих близких и родных воевать за нашу родину. Это не может не вдохновлять, наши песни идут от чистого сердца. Это наш долг. Для нас важно чтобы они чувствовали, что мы их поддержим, что мы с ними. Надеемся, что эти песни откликнутся в их сердцах», — поделилась одна из солисток трио Алеся Бодрая.
Помимо этого, перед гостями выступил рэп-исполнитель Рич. Музыкант Ричард Семашков представил обновлённые версии уже известных песен «Береги себя», «Солдатский сон».
Полуфиналистка проекта «Танцуют все» и участница шоу «Новые танцы» на ТНТ Ева Уварова тоже встретилась с жителями Подольска. Неповторимый стиль и энергия на сцене сделали спортсменку одной из известнейших танцовщиц России.
На фестивальной площадке также установили интерактивную кабину Народного фронта, где каждый смог записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России. В Подольске помощь в организации фестиваля оказывала местная администрация и региональное министерство информационных и социальных коммуникаций.
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