На 75 году жизни скончался заслуженный артист России Александр Готгельф

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В возрасте 74 лет ушёл из жизни заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф, об этом сообщили в пресс-службе Российского национального оркестра.
«Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа», - прокомментировали кончину артиста в пресс-службе.
Представители оркестра также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.
Готгельф являлся лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (в том числе — Пятого международного конкурса имени П. И. Чайковского, Москва, 1974).
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