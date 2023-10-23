На Бородинском поле состоится «Ночь искусств-2023»

Фото: фотобанк Московской области/Александр Кожохин
На Бородинском поле в музее-заповеднике состоится «Ночь искусств-2023» 4 ноября.
Так, в ходе мероприятия планируется авторская экскурсия от главного научного сотрудника музея Сергея Хомченко «Одним ожесточеньем воли вы брали сердце и скалу...», которая стартует в 16:00.
Как передают «Вести Подмосковья», кроме этого, состоится «Маскарад», где участники клуба исторического танца «Виват!» Наталия Колесникова и Дмитрий Карагодин расскажут об истории маскарадов и балов в России, а также научат некоторым танцевальным движениям. Гостям рекомендуется прийти в масках. Отмечается, что это мероприятие состоится в 17:30.
Ранее в Сети зрители обнаружили ляп в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота». Как передаёт utro.ru, в сцене свидания Костика сначала он предстаёт перед зрителями в темном пиджаке с манжетами и белым вязаным воротом, а уже через пару секунд на нём уже обычный пиджак и галстук, которых не было.
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Как передают «Вести Подмосковья», кроме этого, состоится «Маскарад», где участники клуба исторического танца «Виват!» Наталия Колесникова и Дмитрий Карагодин расскажут об истории маскарадов и балов в России, а также научат некоторым танцевальным движениям. Гостям рекомендуется прийти в масках. Отмечается, что это мероприятие состоится в 17:30.
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Мелисса Тимофеева