На фестивале искусств П.И. Чайковского побывали более 8 тыс человек

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IX Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского посетили более 8 тыс человек, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Музыкальный форум завершился в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину.
«В этом году музей-заповедник в девятый раз принимал фестиваль. Рады, что проект пользуется такой популярностью у жителей и гостей Подмосковья – его посетили более 8 тыс человек. Впервые в этом году участие в фестивале принимал Большой театр, который одноактным балетом «Кармен-сюита» завершил программу», – рассказала Каклюгина.Смотр открыла программа «Посвящение Фёдору Шаляпину» в исполнении худрука фестиваля Юрия Башмета, оперного певца Ильдара Абдразакова, солистов Молодёжной оперной программы Большого театра и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».
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