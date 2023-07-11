На фестивале «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» побывали 8 тысяч зрителей

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» под открытым небом проходил масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Фестивал проводили в Подмосковье в шестой раз.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что к дате старта почти все билеты на фестиваль были проданы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Шесть лет назад, когда мы задумывали этот фестиваль, нам хотелось сделать что-то особенное — для зрителей, которые любят классическую музыку. В этом году, мне кажется, фестивалю удалось сделать серьезный шаг вперёд. Будем делать всё возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.





На сцене фестиваля, 9 июля, Большой театр впервые выступал в полном составе на территории Подмосковья. Они показали оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола».

В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей» был посвящён 150-летию Сергея Рахманинова. Сочинения композитора прозвучали вместе с музыкой авторов, которые были ему близки: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.





Художественным руководителем фестиваля стал дирижёр Дмитрий Юровский и народный артист России Максим Дунаевский.

«В течение пяти дней сцена под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь принимала ведущих исполнителей и коллективы. Впервые в Подмосковье на открытой площадке Большой театр выступил в полном составе — на сцене находилось более 170 человек. Для зрителей была подготовлена опера «Алеко» в концертном исполнении и поэма «Колокола», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Посещение выставок музея «Новый Иерусалим» входило в фестивальный билет.

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