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На фестивале «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» побывали 8 тысяч зрителей

11 июля 2023, 13:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» под открытым небом проходил масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Фестивал проводили в Подмосковье в шестой раз.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что к дате старта почти все билеты на фестиваль были проданы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Шесть лет назад, когда мы задумывали этот фестиваль, нам хотелось сделать что-то особенное — для зрителей, которые любят классическую музыку. В этом году, мне кажется, фестивалю удалось сделать серьезный шаг вперёд. Будем делать всё возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На сцене фестиваля, 9 июля, Большой театр впервые выступал в полном составе на территории Подмосковья. Они показали оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола».

В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей» был посвящён 150-летию Сергея Рахманинова. Сочинения композитора прозвучали вместе с музыкой авторов, которые были ему близки: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.


Художественным руководителем фестиваля стал дирижёр Дмитрий Юровский и народный артист России Максим Дунаевский.

«В течение пяти дней сцена под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь принимала ведущих исполнителей и коллективы. Впервые в Подмосковье на открытой площадке Большой театр выступил в полном составе — на сцене находилось более 170 человек. Для зрителей была подготовлена опера «Алеко» в концертном исполнении и поэма «Колокола», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Посещение выставок музея «Новый Иерусалим» входило в фестивальный билет.

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Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье.
#Фестиваль
#Истра
#Василий Кузнецов
#Ирина Каклюгина
#Сергей Рахманинов
#Лето. Музыка. Музей
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Ассоциация союзов писателей и издателей России объявила конкурсный отбор
11 июля 2023, 11:37

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Ассоциация союзов писателей и издателей России открывает новые резиденции в 8 федеральных округах и объявляет конкурсный отбор проекта «Литературные резиденции». Об этом «Радио 1» сообщили в Ассоциации.
Следующий заезд в Резиденцию пройдёт в двух федеральных округах. В Приволжском федеральном округе (г. Пенза) принимаются работы в жанрах научной фантастики, фэнтези и альтернативной истории. Принять участие в конкурсе можно с 3 по 23 сентября. А в Уральском федеральном округе (г. Миасс) с 10 по 30 сентября можно отправить работы в жанрах современной прозы, молодёжной прозы 16+ (фэнтези, романтика) и региональной прозы, раскрывающей культурное своеобразие регионов нашей страны. 

Резидентами станут победители конкурсного отбора от 18 лет и старше, по 6 писателей в каждом из заездов. 
#конкурс
#Союзписателей
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Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье
10 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» проходил 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе.

Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» посетили около 1,5 тысячи человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости смогли поучаствовать в конкурсе «Вар-вареньевых шляп», кулинарных мастер-классах «Сладкие истории», посетить выставку душевных подарков ручной работы «Школа ремесел», традиционный «Парад бабушек», концерт, продегустировать множество видов варенья и другое.

Ведомство сообщает, что 50 бабушек приняли участие в традиционном параде бабушек.

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Губернатор Московской области Воробьёв посетил фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Истре.

В Подмосковье в июле проведут 115 кинопоказов под отрытым небом.
#Ва-Варенье
#фестиваль
#варенье
#Орехово-Зуево
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Актёр Джонни Депп может приехать в Москву осенью
10 июля 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Екатерина Чеснокова

В пресс-службе группы «ЯМОРЕ» сообщили о том, что уже предстоящей осенью в Москву может приехать актёр Джонни Депп.
«В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, всё усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — приводит Газета.ру слова участника группы «ЯМОРЕ» Михаила Лисова.

При этом, Депп получит гонорар в размере $370 тыс., а также для актёра организуют экскурсию по России.

Лисов добавил, что видеозвонок с Деппом состоится уже через две недели.

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#селебрити
#актёр
#визит
#Россия
#музыка
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За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек
10 июля 2023, 12:55

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

За первую неделю второго летнего месяца, подмосковные парки посетили почти 2 миллионов человек, самым популярным из которых стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 105,8 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 66,7 тысяч жителей и гостей региона. Третью строчку занимает парк «Сестрорецкий», находящийся в Клину — 61,7 тысяч человек.

«Посещаемость наших парков растет год от года. Так, например, за последние пять лет посещаемость парков и лесопарков Московской области увеличилась в 7 раз. Мы делаем все, чтобы отдыхать в парках стало комфортней в любое время года и при любой погоде и это дает результаты», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Ведомство сообщает, что развлекательные мероприятия проводятся во многих парках региона, а также для гостей работаю фуд-корты и точки проката спортивного инвентаря. 

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Губернатор Московской области Воробьёв посетил фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Истре.
#Парки Подмосковья
#подмосковный парк
#Подмосковье
#парк
#Михаил Хайкин
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Депутат Колунов пообещал помочь восстановить клинчанам усадьбу Демьяново
10 июля 2023, 11:10

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пообещал помочь восстановить усадьбу Демьяново в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы.
«Жители Клина просили восстановить усадьбу Демьяново. Мы их услышали и сделаем для этого всё возможное! Многие клинчане хотят, чтобы памятник истории Демьяново привели в порядок. Безусловно, столь уникальные объекты культурного наследия необходимо восстанавливать. Совместно с администрацией Клинского городского округа мы приложим все усилия, чтобы найти инвестора, готового дать усадьбе вторую жизнь», – сказал Колунов
Усадьба XVIII века расположена в селе Демьяново. В разные годы её владельцами были стольник Михайлов, генерал Наумов, род Полторацких и юрист Танеев – брат известного композитора, ученика Чайковского.   После революции 1917 года имение с территорией в 6 га пришло в упадок. Функционирует лишь расположенная на территории усадьбы Успенская церковь. 

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#культура
#архитектура
#Госдума
#депутат
#Московская область
#Подмосковье
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Губернатор Московской области Воробьёв посетил фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Истре
08 июля 2023, 22:26

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил VI фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей», на котором впервые в Подмосковье выступил в полном составе Большой театр. Об этом «Радио 1» сообщила Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области».
«Стабильность – признак мастерства, как говорят. Максим Исаакович (Дунаевский), спасибо вам, вы 6 лет руководите фестивалем и 6 лет привлекаете самых одарённых музыкантов. Хочу сказать слова благодарности Владимиру Георгиевичу (Урину) и всему вашему коллективу за этот большой музыкальный праздник и внимание к нашему Подмосковью. Спасибо вам, дорогие зрители – сегодня полный зал, а это самое главное», – сказал Андрей Воробьёв.

Артисты Большого театра выступили на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре, где представили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола» по мотивам стихотворения Эдгара По. Они ещё раз исполнят эти произведения в заключительный день фестиваля, 9 июля. 

«Мы с большим удовольствием приняли приглашение участвовать в фестивале «Лето. Музыка. Музей». Вообще, это прекрасная идея – фестиваль на открытом воздухе. Сегодня замечательный вечер и, надеюсь, такой же будет завтра. Мы привезли сюда произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые, как мне кажется, очень соответствует духу времени и этому потрясающему месту – одноактная опера «Алеко» и симфоническая поэма «Колокола», – рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. 

В этом году фестиваль посвящён 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. На фестивале звучат его знаменитые сочинения вместе с музыкой авторов, которые были ему близки или повлияли на творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Аренского и др.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» организован музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке правительства региона и Министерства культуры РФ. Участниками мероприятия стали как начинающие артисты, так и уже признанные. Среди них – лауреаты конкурса им. Чайковского Вадим Руденко и Гайк Казазян, победители Первого международного музыкального конкурса им. Рахманинова пианист Иван Бессонов и дирижер Филипп Селиванов.

В этом году фестивальное пространство стало гораздо шире. Концерты проходят на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Каждый день мероприятие посещают более 1600 гостей. По традиции, зрители, купившие билет на фестиваль, смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции музея «Новый Иерусалим».

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На фестивале «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» ждут около 8 тыс зрителей

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#Воробьёв
#фестиваль
#Подмосковье
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Зенко: Писателя Акунина необходимо внести в реестр иноагентов
08 июля 2023, 16:38

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Министерство юстиции РФ поступило предложение от запреда комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Занко о внесении писателя Бориса Акунина в реестр иноагентов. Об этом сообщают РИА Новости.
"Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом", – написала Занко. 

К такому решению парламентарий пришла после того, как заметила афишу одного из петербургских театров, поставивших спектакль по произведению Акунина. 

Писатель живёт за пределами страны и состоит в объединении «Настоящая Россия», открыто поддерживающей Украину. Организация неоднократно призывала граждан выступать против власти, а также оказывала материальную поддержку ВСУ. 

"Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги", – заключила Зенко.

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#иноагент
#Акунин
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Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль рыбной ловли
07 июля 2023, 16:43

Фото: istockphoto / Marek Trawczynski

В Волоколамском округе на базе отдыха «Зубово» проведут фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка».

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка» проходит уже в третий раз. 

В рамках фестиваля рыбаки смогут показать свое мастерство рыбной ловли или усовершенствовать имеющиеся умения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Для гостей фестиваля подготовили концертную программу, мастер-классы, а также всех желающих гостей будут угощать ухой.  

Участие в фестивале бесплатное. Подробности можно узнать по ссылке. 

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Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» пройдет 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе. 

В рамках подмосковного проекта «Кинопарк» в июле пройдут 115 кинопоказов на 43 площадках 25 городских округов. 

8 июля в этнопарке «Кочевник» Сергиева-Посада проведут ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково».
#рыбная ловля
#фестиваль
#рыба
#Волоколамск
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Звезда «Счастливы вместе» Сагалова: «У меня есть некие опасения по поводу персонажей»
07 июля 2023, 16:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Дарья Сагалова, исполнившая роли Светы в сериале «Счастливы вместе», выразила опасения из-за перезапуска проекта, поскольку спустя 10 лет после окончания актёры сильно изменились, что скажется на героях.
«Я бы назвала возвращение «Букиных» настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — сказала в беседе с NEWS.ru Сагалова.

А актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.

Телесериал «Счастливы вместе» вновь вернётся на российские экраны. В нём примут участие актёры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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#культура
#кино
#телевидение
#селебрити
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