На фестивале «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» ждут около 8 тыс зрителей

Фото: Минкульт МО
В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» под открытым небом стартовал масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Он проходит в Подмосковье в шестой раз, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Обновлённая площадка под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь до 9 июля принимает ведущих исполнителей и коллективы, а также более 1,5 тыс зрителей в каждый из пяти фестивальных дней. Отрадно, что фестиваль пользуется такой популярностью у жителей и гостей Московской области», – сказала Каклюгина.К дате старта почти все билеты на фестиваль были проданы, отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Когда мы шесть лет назад задумывали «Лето. Музыка. Музей», не могли представить, что будем собирать полные аншлаги. Почти 8 тыс билетов на фестиваль продали всего за месяц. Это подтверждает, что фестиваль ждут и любят. Важно отметить проект с Большим театром, который мы совместно прорабатывали до мельчайших деталей. Он станет настоящим подарком для зрителей», – поделился Кузнецов.9 июля Большой театр впервые выступит в Подмосковье в полном составе. Всего на сцену поднимутся более 170 человек – хор, оркестр и солисты. Они покажут оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола».
В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей» посвящён 150-летию Сергея Рахманинова. Сочинения композитора прозвучат вместе с музыкой авторов, которые были ему близки: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.
Художественный руководитель фестиваля – дирижёр Дмитрий Юровский, президент – народный артист России Максим Дунаевский. Посещение выставок музея «Новый Иерусалим» входит в фестивальный билет.
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Лора Луганская