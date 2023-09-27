На фестивале «Танцуй от души» в Подмосковье определили лучшие серебряные коллективы

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Пятый областной фестиваль «Танцуй от души» собрал талантливых долголетов Подмосковья.
Фестиваль «Танцуй от души» в Орехово-Зуевском городском округе проходил в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Для участия к фестивале были отобраны 22 творческих коллектива из 15 муниципалитетов региона, которые выступили в трёх номинациях: народный, бальный и современный танец.
Фестиваль проходил 26 сентября на большой сцене Центра культуры и досуга города Куровское.
Для участников фестиваля проводились мастер-классы, на которых долголетам удалось познакомиться с кадрилью и вальсом, танго и цыганочкой.
Все коллективы получили дипломы участников фестиваля и памятные подарки, сделанные руками людей с ограниченными возможностями здоровья в производственно-интеграционных мастерских «Империя ремесел», в также подарки, предоставленные депутатом Московской областной Думы Эдуардом Живцовым.Жюри определило победителя фестиваля по всем номинациям.
Победителем в номинации «Бальный танец» стал Клуб исторического бального танца и танцевальных миниатюр «Гармония», КЦСОиР «Серпуховской».
1 место в номинации «Современный танец» взял коллектив «Хабиби-клуб 55 »(«Истринский» КДК «Снегиревский ДК»).
Лидером в номинации «Народный танец» стал танцевальный коллектив «Гуслица», КЦСОиР «Орехово-Зуевский».
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Для участия к фестивале были отобраны 22 творческих коллектива из 15 муниципалитетов региона, которые выступили в трёх номинациях: народный, бальный и современный танец.
Для участников фестиваля проводились мастер-классы, на которых долголетам удалось познакомиться с кадрилью и вальсом, танго и цыганочкой.
Все коллективы получили дипломы участников фестиваля и памятные подарки, сделанные руками людей с ограниченными возможностями здоровья в производственно-интеграционных мастерских «Империя ремесел», в также подарки, предоставленные депутатом Московской областной Думы Эдуардом Живцовым.Жюри определило победителя фестиваля по всем номинациям.
Победителем в номинации «Бальный танец» стал Клуб исторического бального танца и танцевальных миниатюр «Гармония», КЦСОиР «Серпуховской».
1 место в номинации «Современный танец» взял коллектив «Хабиби-клуб 55 »(«Истринский» КДК «Снегиревский ДК»).
Лидером в номинации «Народный танец» стал танцевальный коллектив «Гуслица», КЦСОиР «Орехово-Зуевский».
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Алиса Сергиенко