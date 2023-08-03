На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты

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На гастрономическом фестивале в Истре презентуют новинку сыроварни Олега Сироты — козий сыр, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Первая партия насчитала 350 голов сыра. Их можно будет продегустировать и приобрести на фестивале.
Специалисты испробовали множество различных вариантов заквасок, комбинаций температур варки и созревания для достижения наилучшего вкуса сыра.Читайте также:
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Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует 12 августа.