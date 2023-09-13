На конкурсе в Долгопрудном выступили лучшие казачьи коллективы России.

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
«Мы привезли в Долгопрудный уникальное мероприятие – фестиваль «Казачий круг», в котором по всей стране приняли участие более 10 тыс человек. Прослушивания проходили по всей России, в 12 войсковых казачьих округах. Это финальная точка конкурса», – рассказал один из организаторов, доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Гатауллин.
«В основе этой культуры лежит воспитание воина-защитника Отечества, мужество и верность Родине. Недаром Лев Толстой сказал, что вся история России сделана казаками», – отметил председатель жюри, войсковой старшина, советник войскового атамана войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Дмитрий Иванов.Право открыть фестиваль было предоставлено ансамблю народной песни из Долгопрудного «Багрянец». С номерами выступили порядка 20 коллективов – хореографические и вокальные, профессиональные и любительские.
По итогам финального отбора ансамбль «Багрянец» стал Лауреатом фестиваля II степени, а детский фольклорный коллектив ДТШ «Семья» «Жили-были» награждён дипломом лауреата III степени.
Гала-концерт победителей Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоится в Московском государственном академическом театре «Русская песня».
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