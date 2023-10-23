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На набережной в Солнечногорске появился символизирующий знания арт-объект

23 октября 2023, 16:26

Пятый этап благоустройства набережной озера Сенеж в Солнечногорск, который завершился в июне, затронуло пространств мастерской управления «Сенеж» – «Территория смыслов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
Чтобы связать по смыслу этот большой строящийся просветительско-образовательный кластер и набережную, было решено разместить арт-объект, который выполнил бы эту функцию. Связующим звеном стала работа Григория Орехова «Знание». Это девятиметровая скульптура из нержавеющей стали, поднимающаяся к небу из глади озера Сенеж среди зарослей камышей.
«Деятельность по преображению территории вокруг озера Сенеж мы начали ещё в 2018 году. Большой комплекс работ, рассчитанный на несколько этапов. Пятый предусматривал создание прогулочного маршрута протяжённостью более 500 м. Украсил территорию арт-объект Орехова», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Это более масштабная версия работы, которая впервые была показана на выставке Cosmoscow в 2022 году.
«Я сложил вертикально 3 тыс стальных листов, формируя рельеф на гранях скульптуры», – рассказал сам Орехов.


Автор предложил арт-объект, содержащий идею устремления вверх, к знаниям. Сложенные друг на друга металлические пластины из нержавейки символизируют страницы, труды и нажитый интеллектуальный капитал.

Работы по благоустройству стали возможны благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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#михаил хайкин
#благоустройство
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#солнечногорск
#художник
#московская область
#подмосковье
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На Бородинском поле состоится «Ночь искусств-2023»
23 октября 2023, 14:02

Фото: фотобанк Московской области/Александр Кожохин

На Бородинском поле в музее-заповеднике состоится «Ночь искусств-2023» 4 ноября.
Так, в ходе мероприятия планируется авторская экскурсия от главного научного сотрудника музея Сергея Хомченко «Одним ожесточеньем воли вы брали сердце и скалу...», которая стартует в 16:00.

Как передают «Вести Подмосковья», кроме этого, состоится «Маскарад», где участники клуба исторического танца «Виват!» Наталия Колесникова и Дмитрий Карагодин расскажут об истории маскарадов и балов в России, а также научат некоторым танцевальным движениям. Гостям рекомендуется прийти в масках. Отмечается, что это мероприятие состоится в 17:30.

Ранее в Сети зрители обнаружили ляп в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота». Как передаёт utro.ru, в сцене свидания Костика сначала он предстаёт перед зрителями в темном пиджаке с манжетами и белым вязаным воротом, а уже через пару секунд на нём уже обычный пиджак и галстук, которых не было.

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#фестиваль
#выставка
#зрители
#мероприятия
#культура
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ТАСС: Роберт Де Ниро выразил Стасу Намину соболезнования из-за гибели сына
21 октября 2023, 00:57

Фото: iStock/showcake

Звезда Голливуда, лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро выразил соболезнования российскому рок-музыканту Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артёма Микояна. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра Стаса Намина
В пресс-службе пояснили, что Артём Микоян окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании «Требеко», принадлежащей Де Ниро.

Также там уточнили, что слова соболезнования из-за рубежа прислали многие кинодеятели, в том числе режиссёр-документалист Джим Браун.

Роман Микоян, приемный сын Стаса Намина, был арестован на два месяца после убийства бабушки и младшего брата. Он будет находиться в следственном изоляторе минимум до 18 декабря.

Двойное убийство своих родных Роман совершил вечером 18 октября. Сначала он, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, нанес оказавшийся смертельным удар ножом в грудь своей бабушке 85-летней Прасковье Ткаченко. Затем нанес множественные колотые и резанные раны своему 30-летнему младшему брату Артёму.

На допросе Роман признался в содеянном, хотя и не сразу. Дело в том, что он долгое время просто не мог вспомнить события рокового вечера. По его словам, причиной вспышки агрессии, повлекшей за собой убийства, стало то, что родные пытались учить его жизни, уговаривали завязать с наркотиками и тусовками.

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#убийство
#актёр
#соболезнования
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В Индии открылась выставка российского фотографа
20 октября 2023, 17:17

Фото: istockphoto.com/Robert vt Hoenderdaal

В Индии в Галерее искусств имени Рериха Русского открылась выставка известного российского фотографа, фотокорреспондента издания «Петербургский дневник» Дмитрия Фуфаева.
На выставке представлены 60 фотографий, на которых можно увидеть аристократические постройки, людей, мероприятия, отрывки с международных форумов.

Как передаёт «Петербургский дневник», экспозиция приурочена к 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Музей-заповедник в городском округе Горки-Ленинские подготовил целый цикл масштабных проектов для программы на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Всего планируется провести 12 стационарных выставок и 5 проектов регионах по всей России.

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#музей
#мероприятия
#культура
#фотовыставка
#фотография
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Музей «Горки Ленинские» подготовил масштабную программу на 2024 год
20 октября 2023, 11:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник в городском округе Горки-Ленинские подготовил целый цикл масштабных проектов для программы на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Всего планируется провести 12 стационарных выставок и 5 проектов регионах по всей России.

«Выставочные проекты адресованы самой широкой аудитории. Отдельный акцент нами всегда делается на подрастающее поколение, молодежь. Покажем материалы, которые прежде нигде не были представлены. Основные направления проектов — история России XX века в знаковых событиях, фигурах, явлениях; важный диалог культур Россия/Африка, Россия/Восток; знакомство с богатой, разносторонней историей усадьбы и музея-заповедника «Горки Ленинские», отражающей вехи исторического пути России»,– отметила директор музея Алиса Бирюкова.
Стоит отметить, что коллекционные выставки музея-заповедника будут представлены в Смоленской области, Ульяновске, Казани и Москве.

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#подмосковье
#музей
#история
#молодёжь
#горки ленинские
#проекты
#выставки
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Ушёл из жизни актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Артемьев
18 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/jorgeantonio

На 69 году жизни скончался актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев , об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской.
68-летний Артемьев скончался 14 октября. Однако, причину его смерти в пресс-службе театра не раскрыли. 

С 2004 по 2015 год Артемьев служил в питерском театра имени Комиссаржевской. Помимо актерских ролей, там он работал заведующим труппой. 

«Он умел не обижать и не обижаться, старался войти в положение каждого и найти «золотую середину». Его нежность и трепетность, доброта и понимание не всегда помогали в новом его качестве, где, порою, нужно было применить  жесткость и бескомпромиссность», - так вспоминает Артемьева коллектив Комиссаржевского.

Представители театра выразили свои соболезнования родным и близким артистам, а о времени и месте его погребения обещали сообщить позже. 

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#актёр
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#сериал
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Серпухов принимает участие в туристическом конкурсе
18 октября 2023, 12:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Историко-художественный музей городского округа Серпухов приминает участие в конкурсе «Russian Traveler Awards 2023». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Конкурс от Russian Traveler проходит в формате онлайн-голосования. Серпуховской музей представлен в номинации «Культурно-исторический объект / Музей».

Подмосковный музей знаменит большой коллекцией художественных произведений и историей своего создания. Кроме этого, искусствоведы называют его «Малой Третьяковской галереей».

Стоит отметить, что голосование продлиться до 31 октября 2023 года. Голосовать можно один раз в 24 часа. Итоги конкурса будут объявлены в ноябре и вывешены на сайте журнала Russian Traveler.

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#подмосковье
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Областной музыкальный фестиваль пройдет в Подольске
18 октября 2023, 09:23

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подольске пройдет XXIII Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В подольском Дворце культуры «Октябрь» для гостей будут выступать коллективы из Балашихи, Домодедово,Пушкино, Одинцово, Серпухова, Подольска, Протвино, Щелково,Видного, Орехово-Зуево, Москвы и Нижнего Новгорода. 

Всего на гала-концерте будет представлено 40 номеров солистов и хоровых коллективов.

Стоит отметить, что фестиваль этого года посвящен 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Эдуарда Колмановского.

Кроме этого, пригласительные можно получить в  в комитете по культуре и туризму администрации городского округа Подольск и во Дворце культуры «Октябрь». Начало фестиваля 21 октября в 13:00.

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#подольск
#конкурс
#фестиваль
#ссср
#подмосковье
#московская область
#музыканты
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Терапевт Зарайской больницы Носикова рассказала, как избежать остеопороза
17 октября 2023, 22:02

Фото: Минздрав МО

Врач-терапевт Зарайской больницы Светлана Носикова перечислила факторы риска заболевания остеопорозом. При этом заболевании меняется масса костей и уменьшается их прочность. Это приводит к рискам переломов.
«Факторами риска заболевания являются возраст старше 65 лет, ранняя менопауза, наследственность, эндокринные заболевания, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни», – рассказала Носикова.
Чтобы избежать заболевания остеопорозом, врач посоветовала отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом, употреблять достаточное количества кальция и витамина D, поддерживать нормальную массу тела, а также регулярно проходить профилактические осмотры. 
 
Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, 16-22 октября проходит неделя профилактики остеопороза. 

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#больница
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В Серпухове пройдёт фестиваль азиатской культуры с мистическим арт-интенсивом
17 октября 2023, 20:12

Фото: Istockphoto / Toa55

В Доме культуры посёлка Большевик городского округа Серпухов 21 октября состоится фестиваль азиатской культуры «Холодные росы». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Для посетителей организуют выставки молодых художников, осенний мистический арт-интенсив по мифологическим существам и тайнам Японии, ярмарку аниме и розыгрыш призов. Гости также смогут насладиться поэзией Китая, Японии и Кореи, принять участие в конкурсе косплея. 


 
Помимо этого, на мероприятии проведут гастрономический мастер-класс по национальной корейской кухне и уличной еде азиатских фестивалей.
 
Праздник начнётся в 15 часов, вход свободный.

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