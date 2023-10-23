На набережной в Солнечногорске появился символизирующий знания арт-объект

Пятый этап благоустройства набережной озера Сенеж в Солнечногорск, который завершился в июне, затронуло пространств мастерской управления «Сенеж» – «Территория смыслов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
Чтобы связать по смыслу этот большой строящийся просветительско-образовательный кластер и набережную, было решено разместить арт-объект, который выполнил бы эту функцию. Связующим звеном стала работа Григория Орехова «Знание». Это девятиметровая скульптура из нержавеющей стали, поднимающаяся к небу из глади озера Сенеж среди зарослей камышей.
Это более масштабная версия работы, которая впервые была показана на выставке Cosmoscow в 2022 году.
Автор предложил арт-объект, содержащий идею устремления вверх, к знаниям. Сложенные друг на друга металлические пластины из нержавейки символизируют страницы, труды и нажитый интеллектуальный капитал.
Работы по благоустройству стали возможны благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
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«Деятельность по преображению территории вокруг озера Сенеж мы начали ещё в 2018 году. Большой комплекс работ, рассчитанный на несколько этапов. Пятый предусматривал создание прогулочного маршрута протяжённостью более 500 м. Украсил территорию арт-объект Орехова», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Я сложил вертикально 3 тыс стальных листов, формируя рельеф на гранях скульптуры», – рассказал сам Орехов.
Автор предложил арт-объект, содержащий идею устремления вверх, к знаниям. Сложенные друг на друга металлические пластины из нержавейки символизируют страницы, труды и нажитый интеллектуальный капитал.
Работы по благоустройству стали возможны благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
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Лора Луганская