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На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек

25 сентября 2023, 17:33
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 23 сентября, в 70 парках Московской области прошло мероприятие «Поющие под дождём».

Для гостей мероприятия во всех парках была подготовлена культурно-развлекательная программа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия гости смогли посетить концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также для гостей были подготовлены площадки для нанесения аквагрима, гости смогли провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».


Кроме того, во всех парках состоялись ярмарки, флешмобы, конкурсы, мастер-классы, лекции для детей, ретро-дискотеки и многое другое.


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В Подмосковье более 2 тысяч гостей посетили фестиваль «День пареной репы»
25 сентября 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей.

В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости могли увидеть, попробовать такие блюда как: суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирём и тарталетки из капусты.

Кроме того, для гостей фестиваля была подготовлена праздничная программа и ярмарка.

Фестиваль «День пареной репы» проводится в Павловском Посаде с 2018 года. 

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В ​Волоколамском округе прошёл осенний фестиваль-конкурс народного творчества
25 сентября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Осенний фестиваль-конкурс народного творчества в селе Теряево Волоколамского округа стал праздником для всех гурманов.
Фестиваль собрал творческих людей, готовых готовых продемонстрировать свои таланты и просто желающих посмотреть на фантазийные поделки из сезонных даров природы и продегустировать вкуснейшие угощения, приготовленные заботливыми хозяюшками, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Хозяйки приготовили соленья, варенья, компоты и разнообразную выпечку для гостей мероприятия.


На мероприятии с концертной программой выступили солисты Теряевского и Шестаковского Домов культуры и творческое объединение «Светлица» Кировской сельской библиотеки Лотошинского округа.

​В рамках фестиваля состоялось награждение участников конкурса, где были выбраны победители номинаций конкурса. 

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Жителей Подмосковья приглашают на выставку в Каширский краеведческий музей
25 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В среду, 27 сентября в Каширском краеведческом музее ВПЕРВЫЕ состоится открытие выставки, посвященной 90-летию талантливого учителя, художника-иллюстратора, графика, члена Союза художников СССР Анатолия Борисова.
Анатолий Борисов уроженец Каширы, в 1960 году он окончил МГАХИ им. Сурикова и был направлен на работу в Областной комбинат художественных работ в Химках, где создавал рекламные плакаты, каталоги, буклеты и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Кроме того, Анатолий Борисов является автором серий работ гуашью под названием «Кашира». С его иллюстрациями выходили детские книги.

Также, художник занимается оформлением почтовых марок, конвертов и открыток.

Открытие выставки состоится в 14:00. Вход свободный для всех желающих. 

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#кашира
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#выставки
#михаил шувалов
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В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ»
25 сентября 2023, 11:49

Фото: пресс-служба подмосковной организации Союза кинематорафистов РФ

В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной организации Союза кинематографистов России.
Принять участие смогут молодые авторы в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Они должны представить свои короткометражные фильмы. Заявки на участие принимаются до 24 ноября. 

Председателем жюри конкурса станет кинопродюссер, профессор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, профессор кафедры Московского государственного института культуры Наталья Сёмина.

Членами жюри ММКФ «МЫ» выступят известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, общественные деятели и представители культурной сферы.

Церемония закрытия кинофестиваля пройдёт 24 декабря. В этот же день будут озвучены победители конкурса в разных номинациях. 

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#кино
#фестиваль
#подмосковье
#фильм
#конкурс
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Ученые ищут способ вскрыть гробницу, где лежит хозяин Терракотовой армии
Ученые ищут способ обойти ловушки из ртути в гробнице хозяина Терракотовой армии
24 сентября 2023, 11:40

Фото: iStock/Rolf_52

Ученые ищут способы вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии — императора Цинь Шихуанди, который был обнаружен почти полвека назад в провинции Шэньси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что император был одержим желанием жить вечно, поэтому в течение жизни он употреблял пилюли с ртутью, которые якобы были частью эликсира, дарующего бессмертие. По мнению экспертов, ртуть послужила причиной отравления легендарного основателя династии Цинь. На данный момент из-за нее специалистам невозможно подобраться ближе к месту захоронения императора.

Сообщается, что в 2020 году результаты замеров показали значительное превышение нормы ртути рядом с гробницей. Ученые предлагают использовать субатомные частицы, которые называются мюоны и действуют, как сверхточные рентгеновские лучи. Однако пока такой метод не был использован.

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#ученые
#армия
#китай
#культура
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Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой после потери мужа
КП: Лещенко заявил, что Пахмутова стойко держится после потери мужа Добронравова
24 сентября 2023, 06:38

Фото: сайт Кремля

По словам народного артиста РСФСР Льва Лещенко, вдова лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова чувствует себя довольно неплохо после утраты своего мужа. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
Лещенко отметил, что она позвонила всем, кто был рядом с ней в этот трудный момент, и выразила им благодарность. Александра Николаевна демонстрирует стойкость, несмотря на непростую ситуацию, и Льву Лещенко кажется, что это была удивительная пара.

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#лев лещенко
#музыка
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Скончалась вторая жена Константина Райкина, актриса и художница Гуля Салахова
23 сентября 2023, 01:13

Фото: iStock/Marat_Musabirov

В Азербайджане в возрасте 70 лет после долгого лечения за границей умерла актриса и художница Алагез (Гуля) Салахова — вторая жена актёра и режиссёра Константина Райкина. Как уточнили в министерстве культуры страны, печальное событие произошло ещё 19 сентября.
Алагез Салахова родилась в Москве в 1953 году в семье народного художника Азербайджана Таира Салахова. Её бабушкой была знаменитая певица и танцовщица, народная артистка СССР Тамар Ханум.

Сама Алагез стала известна советскому зрителю по ролям в таких фильмах, как  «Юбилей Данте» (1978 г.), «Перед закрытой дверью» (1981 г.), «Другая жизнь» (1987 г.) и др.

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#актриса
#азербайджан
#смерть
#ссср
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Студенты РГИСИ из ДНР по завершении обучения отправятся восстанавливать театр в Мариуполе
Актриса Юргенс: в РГИСИ поступили 25 ребят из ДНР
22 сентября 2023, 20:13

Фото: iStock/MarioLisovski

В Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) стартовал целевой курс Мариупольского русского драматического театра, на который поступили абитуриенты из новых регионов России. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала актриса, заслуженная артистка РФ Дарья Юргенс.
Она отметила, что по завершении обучения эти студенты отправятся на родину и будут возрождать уничтоженный во время боёв театр в Мариуполе. 

Юргенс рассказала «Петербургскому дневнику», что сначала ребята присылали свои видеовизитки. А потом в Мариуполь отправился режиссёр и педагог Александр Кладько, который проводил для желающих тренинги и отбирал талантливых потенциальных студентов. В итоге, поступить в РГИСИ смогли 25 человек – они прошли сразу на второй тур.

Актриса отметила колоссальное отличие ребят из ДНР от остальной российской молодёжи. По словам Юргенс, они пережили столько несчастий, которые шли за ними с самого детства, что сейчас они явно опытнее самих преподавателей института. 

Кроме того, она отметила, что в настоящее время в российской культуре наблюдается разлад – патриоты и «либерально насроенные» режиссёры не могут найти общий язык. По поручению президента РФ Владимира Путина, в российской культуре должна как можно чаще звучать тема СВО, чтобы тем самым поддержать находящихся на фронт мужчин. При этом, по словам Юргенс, далеко не все режиссёры готовы снимать такие фильмы или ставить театральные постановки из-за своих политических убеждений.

Однако, в заключение актриса заверила, что эта культурная борьба прекратится, поскольку творческих людей, поддерживающих Россию и желающих воспевать успехи российских военных намного больше, чем тех, кто отвернулся от своей страны. 

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#культура
#театр
#студенты
#днр
#санкт-петербург
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Российский оскаровский комитет приостановил деятельность
22 сентября 2023, 11:19

Фото: istock / vzphotos

Деятельность Российского Оскаровского комитета приостановлена. Информацию об этом рассказал продюсер Федор Попов в беседе с изданием ТАСС.

«Сейчас ее [комиссии - прим. ред.] ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — объяснил продюсер.
Попов также добавил, что при антироссийских санкциях и притеснениях российской культуры выдвижение кандидатов на премию «Оскар» было бы «предельно неуместным».

Российский Оскаровский комитет — совещательный орган, созданный при Национальной академии кинематографических искусств и наук России, состоящий из режиссёров и продюсеров, фильмы которых получали главные призы фестивалей уровня «А» и российских лауреатов и номинантов премии «Оскар». Комитет создан для определения фильма, который будет выдвигаться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 

Ранее президент России Владимир Путин во время открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить искусство России ничтожны.

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