На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей мероприятия во всех парках была подготовлена культурно-развлекательная программа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках мероприятия гости смогли посетить концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также для гостей были подготовлены площадки для нанесения аквагрима, гости смогли провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».
Кроме того, во всех парках состоялись ярмарки, флешмобы, конкурсы, мастер-классы, лекции для детей, ретро-дискотеки и многое другое.
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