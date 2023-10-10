На выставке «Собибор…» в Петербурге покажут личные вещи Печерского

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«Все экспонаты сегодня принадлежат Фонду Александра Печерского, который предоставил их нам для этой юбилейной выставки. Из большого количества предметов мы постарались отобрать не просто самые пронзительные: нам хотелось, чтобы они сполна отразили бы и весь драматизм той эпохи», – сказала в беседе с «Петербургским дневником» куратор проекта, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея политический истории РФ Маргарита Самойлова.
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