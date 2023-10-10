Радио1
Главная / Новости / Культура/ На выставке «Собибор…» в Петербурге покажут личные вещи Печерского

На выставке «Собибор…» в Петербурге покажут личные вещи Печерского

10 октября 2023, 18:06
Фото: istockphoto.com/Urbanscape

Фото: istockphoto.com/Urbanscape

В Санкт-Петербурге на выставке «Собибор…», которая открывается В Государственном музее политической истории России, будут представлены личные вещи и документы военнопленного Александра Печерского.
Сама же выставка посвящена 80-летию со дня восстания заключенных в концлагере на территории Польши, а вещи Печерского составят основную её экспозицию.

«Все экспонаты сегодня принадлежат Фонду Александра Печерского, который предоставил их нам для этой юбилейной выставки. Из большого количества предметов мы постарались отобрать не просто самые пронзительные: нам хотелось, чтобы они сполна отразили бы и весь драматизм той эпохи», – сказала в беседе с «Петербургским дневником» куратор проекта, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея политический истории РФ Маргарита Самойлова.


Выставка будет действовать до 8 ноября, вход на неё бесплатный.

Читайте также:

В Пушкино откроется ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей»

Фестиваль современного искусства открылся в Зарайске

Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько
#выставка
#вещи
#история
#санкт-петербург
Читайте нас в
Глава издательства Корнев раскрыл секрет успеха серии книг о Гарри Поттере
Глава издательства Корнев: «Читатель рос вместе с главным героем»
10 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/carneadele

Основатель литературного агентства по написанию книг Александр Корнев заявил, что секрет успеха серии книг о Гарри Поттере кроется в выстроенном особом повествовании.
«В «Гарри Поттере» же автор сумела выстроить структуру так, кстати, мне кажется, что она не специально это сделала, что читатель рос вместе с главным героем. Пока что не в одной аналоговой истории не удалось это повторить и даже приблизиться», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.

По его словам, рекорд продаж произведений о волшебном мальчике никто не побил по объёму продаж в долгосрочной перспективе, именно поэтому «Гарри Поттер» на протяжении многих лет остаётся вне конкуренции.

Читайте также:

Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе

Нейросети против разума: о чем новый роман Пелевина

МФЦ Серебряные Пруды принял участие в сборе книг для школьников Донбасса
 
#книга
#общество
#культура
#кино
#герои
Читайте нас в
В Истре пройдет юбилейный гастрономический фестиваль
10 октября 2023, 16:52

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На Истринской сыроварне Олега Сироты пройдет юбилейный 15-ый гастрономический мини-фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятии будут представлена различная продукция от фермеров, например, сыровяленые колбасы, итальянские и кавказские сыры, кондитерские изделия и т.д,

Кроме продовольственных товаров в этом году будут привезены изделия ручной работы, мягкие игрушки и другие авторские изделия.

Стоит отметить, что участников мероприятия также ждут мастер-классы, экскурсии, катание на лошадях и бесплатные уроки программирования для детей.


Читайте также:

В Пушкино откроется ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей»

Фестиваль современного искусства открылся в Зарайске

Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах
#фестиваль
#экскурсии
#мероприятия
#продукция
#сыроварня
#подмосковье
#истра
Читайте нас в
В Пушкино откроется ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей»
10 октября 2023, 15:28

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Пушкино в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» 14 октября начнет работать выставка «Поэзия мурановских пейзажей».
На выставке будет представлено 24 автора, которые работали на территории Мураново, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.


«Этой выставкой мы продолжаем традицию XIX века. <…>Проект ежегодно собирает ценителей русской культуры и художественного аспекта жизни усадьбы и представляет непрерывность этого процесса, питая творчество и объединяя под сводами мурановской усадьбы работы современных художников»,— объяснила куратор выставки «Поэзия мурановских пейзажей» Татьяна Гончарова.


Кроме этого, на выставке впервые будут представлены работы председателя и членов Мытищинской Ассоциации художников.


Стоит отметить, что выставка продлиться с 14 октября по 26 ноября. Также для гостей будут проводиться кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы.


Читайте также:


Фестиваль современного искусства открылся в Зарайске


«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей

Названа победительница конкурса «Мисс Россия - 2023»
#усадьбы
#выставка
#экскурсии
#творчество
#мураново
#пушкино
#подмосковье
Читайте нас в
Netflix анонсировал новый сезон «Короны»
10 октября 2023, 04:12

Фото: iStock/Vlad Dmytrenko

16 ноября выйдет шестой и заключительный сезон сериала «Корона». Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер и тизер нового сезона, пишет RTVI.
В сериале рассказывается история британской монаршей семьи с начала 20 века до начала 21 века. В заключении речь пойдёт о разводе принцессы Дианы с Чарльзом, её романе с Доди Аль-Файедом и аварии в Париже. 

Отмечается, что в новом сезоне зрители увидят повзрослевших сыновей Дианы, принцев Гарри и Уильяма, а также будущую герцогиню Кэмбриджскую Кейт.

Читайте также:

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала

Новые «Папины дочки»: Что стало с актрисами и каким будет новый сезон

Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»
#кино
#история
#зрители
#великобритания
Читайте нас в
Путин провёл рабочую встречу с министром культуры РФ Любимовой
Министр культуры РФ Любимова рассказала президенту о работе в новых субъектах
09 октября 2023, 15:11

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой. Информацию сообщает пресс-служба Кремля. В ходе встречи Путин и Любимова обсудили развитие культурной среды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«У нас 13 тысяч новых коллег, наших деятелей культуры, которые присоединились к нам», — заявила глава Минкульта.
По словам Любимовой, до начала деятельности Министерства культуры в новых регионах, в них работало 2 кинозала на 4 региона, а сейчас их количество достигло 51.

Также, глава ведомства сообщила, что в Мариуполе и Луганске организовали 140 выступлений в цирке, которые посетили более 70 тысяч зрителей. Любимова также доложила главе РФ о том, что в новых субъектах уже открыли примерно 1000 библиотек и домов культуры, почти 1 600 детских школ искусств и 77 музеев.

Кроме того, по поручению Владимира Путина, в Минкульте начали оказывать поддержку русским театрам за рубежом. По словам Любимовой, 150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику.

Читайте также: 

Названа победительница конкурса «Мисс Россия - 2023»

В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино

Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько
#музей
#кино
#владимир путин
#президент
#карты
#финансирование
#министр
#развитие
#лнр
#рф
#служба
Читайте нас в
Фестиваль современного искусства открылся в Зарайске
09 октября 2023, 15:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль Между прошлым и будущим» открылся 7 октября в городском округе Зарайск, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«<…> Зарайск–первый город, в котором мы будем претворять в жизнь комплексный подход к развитию туристического потенциала. На улицах появились арт-объекты и различные малые архитектурные формы. Стены домов украсят тематические муралы, пройдут спектакли, авторами и вдохновителями которых стали местные жители. Программа базируется на ключевых культурных кодах древнего города и их интерпретациях. Достоевский и миры его произведений, осетр, бизон — символы Зарайска, вокруг которых в дальнейшем будет выстраиваться единый и понятный контур города.<…>»,— объяснил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.


Кроме этого, на территории проведения фестиваля работает инфоцентр, в котором желающие смогут подробнее ознакомиться со стратегией развития и объектами недвижимости.
 
По словам куратора фестиваля продюсера российских и международных проектов Марины Глуховой фестиваль является возможностью прямого взаимоотношения между государством, культурными деятелями и предпринимателями.
 

«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в нашей бизнес-модели могут участвовать предприниматели из разных городов. Например, «Дымов. Керамика»–это проект двух предпринимателей, благодаря которому в Зарайске появится отель «Депо» и филиал гончарной мастерской, а также магазин посуды «Дымов. Керамика». Важно и то, что в этом проекте участвует местная художница Матрона, которая открывает свою «Коврижечную», где будут работать зарайские студенты.<…>»,– поделилась Марина Глухова.


Открытие выставки современного искусства в купеческом особняке 1860-х годов — доме Григория Мачтета стало первой локацией фестиваля. Кроме этого, там расположены работы молодых современных художников, среди которых Евгений Ches, который является автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской.
 
Стоит отметить, что фестиваль продлится до 12 ноября.


Читайте также:


«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей

Названа победительница конкурса «Мисс Россия - 2023»


Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде
#фестиваль
#зарайск
#бизнес
#студенты
#жизнь
#проект
#предприниматели
#выставки
#подмосковье
Читайте нас в
«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей
09 октября 2023, 03:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российский фильм «Повелитель ветра» за прошедшие выходные возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 121,3 млн руб. Об этом пишет kinobusiness.com.
Отмечается, что режиссёром в кинокартине о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году пролетел за 11 дней 4 часа 20 минут вокруг планеты и поставил мировой рекорд, выступил Фёдор Бондарчук.

Второе место занял боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестором Сталлоне, он собрал 29 млн руб. На третьем месте оказалась комедия «Дурные деньги», собравшая 21,3 миллиона.

Читайте также:

Названа победительница конкурса «Мисс Россия - 2023»

Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько

В Красногорске пройдет концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
#россия
#рекорд
#деньги
#фильм
Читайте нас в
Названа победительница конкурса «Мисс Россия - 2023»
РИАН: 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга стала «Мисс Россия - 2023»
09 октября 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Жительница Санкт-Петербурга, 22-летняя Маргарита Голубева, стала «Мисс Россия - 2023». Об этом пишет РИА Новости.
«Я готова объявлять новую «Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой «Мисс Россия — 2023» становится Голубева Маргарита», — назвала обладательница титула «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова победительницу конкурса.

Отмечается, что Голубева помимо короны стала обладательницей приза в один миллион рублей. Кроме того она получила возможность принять участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Читайте также:

Многодетную семью из Подмосковья признали лучшей в России

Более 1 тыс. ребят из военно-патриотических отрядов собрала игра «Наследники Победы»

«Простите за все»: Дизайнер Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым
#россия
#игра
#конкурс
#девушка
Читайте нас в
Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько
06 октября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Петербуржцы предложили поставить в городе памятник создателю русской школы воздухоплавания и авиации Александру Кованько.
При этом, в качестве места установки бюста Кованько предложили парк Авиаторов. Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев отметил, что это место хорошо подойдёт для памятника.

В администрации Московского района города отнеслись положительно к подобной инициативе граждан.

«Любые инициативы жителей стоит обсуждать. Однако установка памятника – в любом случае процесс долгий», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.

До этого сообщалось, что после реконструкции в Санкт-Петербурге был открыт парк Авиаторов. В честь этого события в парке состоялся Большой семейный фестиваль.

Читайте также:

В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания

На месте крушения самолета Пригожина появился памятник

В Лобне после благоустройства открыли сквер Ликвидаторов
#парк
#памятник
#санкт-петербург
#авиация
Читайте нас в
Достижения.рф