На «Яндекс Музыке» появился плейлист проекта «Лето в Подмосковье»

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Чтобы жители и гости области почувствовали особую летнюю атмосферу, Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и сервис «Яндекс Музыка» создали специальный летний саундтрек. Он подойдет для прогулок и занятий спортом, отдыха у реки и дружеских вечеров на даче. В подборке – более 400 часов разной по стилю музыки.
«Плейлист – под стать переменчивому подмосковному лету. Заводные танцевальные треки органично сочетаются с проникновенными песнями о любви, а лидеры современных чартов сменяются знакомыми всем хитами девяностых и нулевых. Набор исполнителей такой же разнообразный: от Люси Чеботиной и Клавы Коки до Басты и Markul, от группы Zoloto и Антохи МС до Чичериной и группы «Hi-Fi», – отметили в пресс-службе министерства.Плейлист «Лето в Подмосковье» доступен на сайте и в приложении «Яндекс Музыки».
Если у вас есть голосовой помощник от «Яндекса», достаточно сказать: «Алиса, поставь плейлист «Лето в Подмосковье».
Ранее «Радио 1» сообщало, что названы главные события проекта «Лето в Подмосковье».