Названа дата премьерного показа фильма «Барби» в России.

Фото: iStock/LeMusique
Сегодня сеть кинотеатров Mori Cinema сообщила, что показ «Барби» состоится 16 сентября в ТРЦ «Кунцево Плаза».
Ранее сообщалось, что премьера фильма «Барби» с русской озвучкой была назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.
Читайте также:
Кинокритик Шнейдеров назвал причины воровства кинотеатров «Барби» и «Оппенгеймера»
Кинокритик Голубчиков: Современному зрителю сложно смотреть советскую классику
На гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» пришли 12 тысяч человек