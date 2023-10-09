Названа победительница конкурса «Мисс Россия - 2023»

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«Я готова объявлять новую «Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой «Мисс Россия — 2023» становится Голубева Маргарита», — назвала обладательница титула «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова победительницу конкурса.
Отмечается, что Голубева помимо короны стала обладательницей приза в один миллион рублей. Кроме того она получила возможность принять участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
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