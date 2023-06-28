Названа причина переноса фестиваля «Нашествие» на 2024 год

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Губернатор Калужской области Шапша объяснил перенос «Нашествия» сложностями с инфраструктурой
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил, что фестиваль «Нашествие» перенесли на 2024 год в том числе из-за сложностей с постройкой инфраструктуры в новом месте, но не из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее организаторы фестиваля приняли решение перенести «Нашествие» на 26–28 июля 2024 года из соображений безопасности.
Шапша также отметил, что власти находятся в постоянном контакте с жителями региона, «слышат их», однако организовать фестиваль в этом году было сложно. Сообщается, что в следующем году все сложности будут учтены.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что фестиваль «Нашествие» переносится на 2024 год.
Ранее организаторы фестиваля приняли решение перенести «Нашествие» на 26–28 июля 2024 года из соображений безопасности.
«Здесь надо было делать все с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно», — сказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
Шапша также отметил, что власти находятся в постоянном контакте с жителями региона, «слышат их», однако организовать фестиваль в этом году было сложно. Сообщается, что в следующем году все сложности будут учтены.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что фестиваль «Нашествие» переносится на 2024 год.
Екатерина Коршунова