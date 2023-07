Исполнительнице хита The Girl from Ipanema было 83 года

«Она была важной частью всей бразильской музыки во всем мире. Своей энергией она изменила многие жизни», — отметил представитель исполнительницы Пол Риччи.





Обладательница премии «Грэмми» за песню The Girl from Ipanema, американо-бразильская певица Аструд Жилберту скончалась в возрасте 83 лет, пишет британское издание The Guardian. О причинах смерти пока неизвестно.Обладательницей «Грэмми» за ставшую ее визитной карточкой песню о девушке с Ипанемы Жилберту стала еще в 1964 году. А в 2008-м ей вручили так называемую «Латинскую Грэмми» за достижения при жизни.За свою карьеру Аструд Жилберту выпустила 16 альбомов, последний из которых вышел еще в 2002 году.24 мая «Радио 1» сообщило о смерти легендарной американской исполнительницы Тины Тёрнер. Ей, как и Жилберту, тоже было 83 года.