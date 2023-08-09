Новая Третьяковка изменит режим работы с 10 по 12 августа

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«Из-за проведения II Международного детского культурного форума с 10 по 12 августа будет изменено время работы залов Новой Третьяковки на ул. Крымский Вал, д. 10. С 10 по 12 августа будет закрыт вход посетителей в западное крыло Новой Третьяковки и выставочные залы Союза художников», — приводит АГН «Москва» сообщение сайта Государственной Третьяковской галереи.
Отмечается, что 12 августа основная экспозиция и выставки Новой Третьяковки будут работать с 10:00 до 18:00.
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