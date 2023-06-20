Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 2023 году

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Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в российском прокате в 2023 году
Новейший анимационный фильм японского режиссера и основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» ожидается на экранах кинотеатров России в текущем году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на компанию «Русский Репортаж».
Мультфильм «Как поживаете?» был создан на основе книги с тем же названием, написанной японским автором Гэндзабуро Есино, выпущенной в 1937 году. Глобальная премьера данного проекта запланирована на 14 июля 2023 года. Точная дата выхода мультфильма в российских кинотеатрах будет объявлена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что вышла четвертая серия цикла документальных фильмов «Русские. XXI век».
«Студия Ghibli из Японии отмечает, что данный мультфильм является одним из самых масштабных ее произведений, и это будет финальным творением 82-летнего Миядзаки», — говорится в сообщении пресс-службы фирмы по кинодистрибуции, которая приобрела права на показ картины в Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что вышла четвертая серия цикла документальных фильмов «Русские. XXI век».
Артем Кузьмин