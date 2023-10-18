Областной музыкальный фестиваль пройдет в Подольске

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Всего на гала-концерте будет представлено 40 номеров солистов и хоровых коллективов.
Кроме этого, пригласительные можно получить в в комитете по культуре и туризму администрации городского округа Подольск и во Дворце культуры «Октябрь». Начало фестиваля 21 октября в 13:00.
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