Областной проект «Театр кукол в парке» приглашает на заключительные спектакли

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В субботу, 26 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Принцесса Крапинка», покажут его в Парке им. И. А. Лямина в Дмитровском городском округе. Спектакль поведает историю королевской семьи, которой подарили волшебной яйцо, в котором находилась принцесса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В воскресенье, 27 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Золотой цыплёнок» в Центральном парке Зарайска. Этот спектакль про курочку Рябу.
На прошлых выходных спектакли посетили порядка 500 человек.
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