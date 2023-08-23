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Областной проект «Театр кукол в парке» приглашает на заключительные спектакли

23 августа 2023, 10:16

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной государственный театр кукол в рамках специального проекта «Театр кукол в парке» приглашает 26 и 27 августа всех желающих на заключительные показы спектаклей в парках.

В субботу, 26 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Принцесса Крапинка», покажут его в Парке им. И. А. Лямина в Дмитровском городском округе. Спектакль поведает историю королевской семьи, которой подарили волшебной яйцо, в котором находилась принцесса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


В воскресенье, 27 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Золотой цыплёнок» в Центральном парке Зарайска. Этот спектакль про курочку Рябу.


На прошлых выходных спектакли посетили порядка 500 человек.

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#спектакль
#семьи
#человек
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В Подмосковье назовут победителей Конкурса-фестиваля «И звёзды становятся ближе…»
22 августа 2023, 19:33

Фото: Главное командование ВКС

В подмосковном Краснознаменске пройдёт гала-концерт Конкурса-фестиваля творчества военнослужащих Воздушно-Космических сил, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «И звёзды становятся ближе…». Об этом сообщили в Главном командовании ВКС Минобороны России, которое проводит конкурс вместе с Центральным офицерским клубом ВКС. 
«В этом году конкурс посвящён 110-летию со дня рождения трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. В качестве почётных гостей приглашены видные представители армии, культуры и общественные деятели», – говорится в сообщении. 
Торжественная часть и награждение победителей конкурса пройдут 30 сентября в 15 часов в Доме офицеров по адресу: город Краснознаменск, площадь Ленина, дом 1. 
 
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#конкурс
#вкс
#краснознаменск
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Российские кинотеатры продают билеты на «Барби»
22 августа 2023, 10:08

Фото: istockphoto/Ekaterina79

Кинотеатры в Москве открыли продажу билетов на фильм «Барби», показ планируют начать с 9 сентября.
Mash пишет, что фильм выйдет на российские экраны в оригинальной версии, ббудет сопровождаться качественным изображением и профессиональным многоголосым дубляжом.«Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма. По такой схеме в России уже выходили «Аватар», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов».
 
Накануне в Минкульте России подчеркнули, что никаких заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» не получали.
 
Фильмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и Греты Гервиг «Барби» вышли в мировой прокат 21 июля. Правами на фильм «Оппенгеймер» владеет американская студия Universal Pictures, на «Барби» — киностудия Warner Bros. Компании покинули Россию весной 2022 года после начала СВО.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио. А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ. Она считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».

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#кино
#кинотеатры
#фильм
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RASA, «Собор» и Рич станут хедлайнерами фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Подольске
21 августа 2023, 19:14

Фото: организаторы фестиваля

В Подольске 26 августа состоится масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Под открытым небом выступят коллективы RASA, «Собор» и РИЧ. Не менее насыщенной будет развлекательная и спортивная программа праздника. Всего проект охватит 26 городов от Дальнего Востока до Запада России, сообщили организаторы.
В Подольске на площади перед ДК «Октябрь» гостей ожидает впечатляющее зрелище, рассчитанное на зрителей разных поколений. Прозвучат стихи поэта, соавтора арт-проекта «Мужской голос» и актёра театра «4Т» Алексея Шмелёва
 
Музыкальными хедлайнерами «Русского лета. ZаРоссию» станут RASA, «Собор» и Рич. Участники дуэта RASA – супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко. Их дебютная песня «Под фонарём» сразу стала первой по популярности в социальных сетях, взорвав хит-парады. 
 
Также к зрителям выйдет трио «Собор». Репертуар луганского коллектива включает русские народные песни и произведения собственного сочинения.
 
Помимо этого, гостей ожидает выступление рэп-исполнителя Рич. Музыкант Ричард Семашков представит обновлённые версии уже известных песен «Береги себя», «Солдатский сон». Услышит публика и музыку местных коллективов, а псковскую группу «Постоянные».
 
Полуфиналистка проекта «Танцуют все» и участница шоу «Новые танцы» на ТНТ Ева Уварова тоже встретится с жителями Подольска. Неповторимый стиль и энергия на сцене сделали спортсменку одной из известнейших танцовщиц России. 
 
На фестивальной площадке установят интерактивную кабину Народного фронта, где каждый сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.
 
Для гостей пройдут мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. Одно из них – шоу «Сильнейшая нация мира», где российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей. Будут организованы фотозоны и фудкорт. Завершит праздник официальный гимн фестиваля. Вход свободный.
 
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.
 
Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля

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Фестиваль «Город танцует в парках» в прошедшие выходные посетили более 17,5 тысяч человек


 

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#культура
#искусство
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Свыше 10 тысяч посетителей побывали на подмосковном фестивале «Край Мещерский – край богатый»
21 августа 2023, 18:36

Фото: istockphoto / znm

В селе Кривандино в городском округе Шатура состоялся VI фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский – край богатый».

Свыше 10 тысяч человек побывали на фестивале «Край Мещерский – край богатый», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале приняли участие порядка 250 мастеров народных промыслов и ремесел из разных регионов России. На фестивале можно было приобрести ручные изделия гончаров, кузнецов, специалистов по народному костюму, вышивке и прядению, резцов по дереву, мастеров арт-дизайна, лозоплетения.

Также, для гостей мероприятия подготовили выступления музыкантов, игры, экскурсии, развлечения от ремесленников, угощения и многое другое. 

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В Реутове пройдет фестиваль красок холи
21 августа 2023, 18:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В пятницу, 25 августа, возле торгового центра «Шоколад» в городском округе Реутов пройдет фестиваль красок холи.

В рамках фестиваля для гостей подготовят развлекательную программу с угощениями, конкурсами и яркими красками, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

  Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

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Фестиваль «Город танцует в парках» в прошедшие выходные посетили более 17,5 тысяч человек
21 августа 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Концерт в рамках второго этапа фестиваля «Город танцует в парках» проходил в Видном, Люберцах и Раменском, 20 августа концерты прошли в Домодедове, Подольске и Серпухове.

На сцене фестиваля выступили 664 участника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерты проходили в парках: «Апаринки» Ленинского округа, в Центральном парке округа Люберцы, в Раменском городском парке, в парке «Ёлочки» округа Домодедово, в Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина в городском округе Подольск и в парке «Принарский» в Серпухове. 

«Прошедшие концерты фестиваля на этих выходных действительно стали яркими и запоминающимися. Знойная погода в субботу, проливной дождь в Подольске в воскресенье — все это не помешало зрителям остаться и смотреть танцевальные номера. Это лишний раз подтверждает важность проекта и трепетное отношение к нему у жителей Московской области», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.


В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове. Втиорой этап фестиваля продолжится до 2 сентября.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля. 

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В Серпухове пройдет концерт «Два века русского романса»
21 августа 2023, 16:37

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В пятницу, 25 августа, состоится концерт «Два века русского романса» в Серпуховском историко-художественном музее.

Концертную программу будет представлять Юлия Зиганшина — российская певица, лауреат Международного конкурса «Романсиада», заслуженная артистка Республики Татарстан, исполнительница старинных и современных русских романсов, отечественных и зарубежных песен.

Мероприятие начнется в 18:00. Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте музея. 

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В Орехово-Зуеве откроется выставка профессионального футболиста и художника Андрея Шагарова
21 августа 2023, 13:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

22 августа, в Выставочном зале Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея откроется персональная выставка профессионального футболиста, тренера и художника-любителя Андрея Шагарова.

Андрей Шагаров живет в Куровском и является главным тренером спортивной школы «Легион». Профессионального художественного образования у него нет, но в свободное время Шагаров пишет картины, на которые его вдохновляет красота родного края. В коллекции художника свыше 200 работ, представляющих натюрморты, портреты, пейзажи и исторические композиции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка откроется 22 августа и продлится до 10 сентября текущего года.

Узнать подробную информацию о выставках Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея можно на сайте.

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Прощание с актёром Игорем Ясуловичем пройдёт 22 августа в МТЮЗе
21 августа 2023, 02:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония прощания с народным артистом России Игорем Ясуловичем, скончавшимся в субботу, состоится во вторник, 22 августа, с 11 до 13 по мск в Московском театре юного зрителя. Об этом говорится непосредственно на сайте МТЮЗа.
Согласно информации ТАСС, отпевание пройдёт в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы, расположенном в Архангельском-Тюрикове.

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. В его почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.

Руководитель актёрской мастерской ВГИКа, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека», находился в состоянии средней тяжести. Врачи круглосуточно следили за его самочувствием.

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