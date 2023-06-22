Одинцовский парк приглашает на пленэр с членом Союза художников России

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Художница Анжелика Ермак является лауреатом I и II степени городских и международных фестивалей и конкурсов и является членом Союза художников России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На пленэре, участники, под руководством Анжелики Ермак, научатся рисовать натюрморт с цветами в вазе гуашью и масляной пастелью. Ведомство сообщает, что все материалы участникам будут предоставлены.
Начало пленэра в 15:00, для участия необходима регистрация по телефону: +7 926 341-20-82.Ранее сообщалось, что с 23 по 25 июня в Одинцовском городском округе жители смогут приобрести натуральную фермерскую продукцию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.