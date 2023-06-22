Одинцовский парк приглашает на пленэр с членом Союза художников России

В четверг, 22 июня, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет пленэр с членом Союза художников России Анжеликой Ермак

Художница Анжелика Ермак является лауреатом I и II степени городских и международных фестивалей и конкурсов и является членом Союза художников России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На пленэре, участники, под руководством Анжелики Ермак, научатся рисовать натюрморт с цветами в вазе гуашью и масляной пастелью. Ведомство сообщает, что все материалы участникам будут предоставлены.





Начало пленэра в 15:00, для участия необходима регистрация по телефону: +7 926 341-20-82.