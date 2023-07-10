Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье

В Волоколамском округе на базе отдыха «Зубово» проведут фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка».

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка» проходит уже в третий раз.

В рамках фестиваля рыбаки смогут показать свое мастерство рыбной ловли или усовершенствовать имеющиеся умения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Для гостей фестиваля подготовили концертную программу, мастер-классы, а также всех желающих гостей будут угощать ухой.

Участие в фестивале бесплатное. Подробности можно узнать по ссылке.

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