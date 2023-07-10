Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» посетили около 1,5 тысячи человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогли поучаствовать в конкурсе «Вар-вареньевых шляп», кулинарных мастер-классах «Сладкие истории», посетить выставку душевных подарков ручной работы «Школа ремесел», традиционный «Парад бабушек», концерт, продегустировать множество видов варенья и другое.
Ведомство сообщает, что 50 бабушек приняли участие в традиционном параде бабушек.Читайте также:
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