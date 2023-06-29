Около 30 цветочных композиций представят на фестивале флористики в Клину

Фото: Минкульт МО
Фестиваль «Вальс цветов» состоится 1 июля
В Клину в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» 1 июля пройдёт IX фестиваль флористики и дизайна «Вальс цветов». Тема фестиваля в этом году – «Во славу русского языка», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Среди участников будут бизнесмены, волонтёры, общественники и трудовые коллективы города. Всего они подготовят 29 цветочных композиций в виде клумб. Оценивать работы будет жюри из профессиональных ландшафтных дизайнеров и художников.
На фестивале даст концерт ансамбль «Рейн дропс». Музыканты из Москвы споют и сыграют известные композиции.
Начало программы – в полдень. Вход на фестиваль будет свободным.
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Среди участников будут бизнесмены, волонтёры, общественники и трудовые коллективы города. Всего они подготовят 29 цветочных композиций в виде клумб. Оценивать работы будет жюри из профессиональных ландшафтных дизайнеров и художников.
Начало программы – в полдень. Вход на фестиваль будет свободным.
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Лора Луганская