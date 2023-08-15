Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе

Второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдет с 12 августа по 2 сентября.

Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартовал 12 августа в Ликино-Дулёве, Электростали и Ногинске, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт в парке «Дулевский» Орехово–Зуевского посетили около тысячи зрителей, а концерт в парке «Авангард» в Электростали — порядка 2,5 тысяч гостей, а в Центральном парке Богородского округа — 1,5 тысячи человек.

«Несмотря на пасмурную погоду и дождь, зрители не расходились. Это подтверждает важность и актуальность проекта. Мы получили теплый прием от жителей, увидели неподдельные эмоции участников. Уверены, что в такой же яркой, радостной атмосфере пройдут и другие концерты фестиваля», — отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Участниками конкурсной программы стали 367 человек.

В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».



Финалистами, которые выступят на гала-концерте, от Орехово-Зуевского городского округа стала студия танца U-Fam, от Богородского городского округа — дуэт TWIX, от Электростали — танцевальный коллектив Art Project, от Павловского Посада — Ann Dance.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля.

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