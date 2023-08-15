Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе

Фото: пресс-служба фестиваля
Вместе с Кормухиной на сцену выйдет гитарист-виртуоз, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Автор композиций Moscow calling, Tell me why, Bang сегодня пишет музыку для кино и театра.
Кроме того, на фестивальной площадке прозвучат стихи поэта, актёра, режиссёра, основателя Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова «Филатов-фест» Влада Маленко. Он руководит Московским государственным музеем Сергея Есенина и Московского театра поэтов. Маленко – автор басен и стихов, некоторые из которых уже стали классикой.
Для гостей пройдут также мастер-классы, в том числе от игроков хоккейного клуба «Витязь», спортивные и развлекательные мероприятия. Российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей.
Будут организованы фотозоны и фудкорт. А в интерактивной кабине Народного фронта желающие смогут записать видеообращение в поддержку российских военных.
Фестиваль будет проходит по адресу: Балашиха, площадь у Ледовой арены, ул. Парковая, 2. Вход свободный.
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