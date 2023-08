Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе

Фестиваль охватит 26 городов от Дальнего Востока до запада России. Найти его программу можно на сайте Вместе сна сцену выйдет гитарист-виртуоз, лидер группы «Парк Горького». Автор композиций Moscow calling, Tell me why, Bang сегодня пишет музыку для кино и театра.Затем зрители увидят трио «Собор». Репертуар луганского коллектива включает русские народные песни и произведения собственного сочинения. Выступит на сцене и эстрадный кавер-хор творческих мам Балашихи «Припевочки». Порадует горожан своими песнями знаменитая группа «Славяне».Кроме того, на фестивальной площадке прозвучат стихи поэта, актёра, режиссёра, основателя Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова «Филатов-фест». Он руководит Московским государственным музеем Сергея Есенина и Московского театра поэтов. Маленко – автор басен и стихов, некоторые из которых уже стали классикой.Для гостей пройдут также мастер-классы, в том числе от игроков хоккейного клуба «Витязь», спортивные и развлекательные мероприятия. Российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей.Будут организованы фотозоны и фудкорт. А в интерактивной кабине Народного фронта желающие смогут записать видеообращение в поддержку российских военных.Фестиваль будет проходит по адресу: Балашиха, площадь у Ледовой арены, ул. Парковая, 2. Вход свободный.Почти 5 тысяч человек посетили первый день второго этапа фестиваля «Город танцует в парках» Участники масштабной реконструкции «Александрова дорога» побывали в Волоколамске Молодогвардейцы со всего Подмосковья соберутся на экокемпинге в Серпухове