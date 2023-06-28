Онлайн-интенсив поможет подросткам Подмосковья попасть на остров

Подмосковные подростки могут выиграть поездку в Карелию, приняв участие в онлайн-интенсиве

Молодое поколение Подмосковья может принять участие в онлайн-интенсиве «Остров накануне 2023», на котором можно выиграть грант на поезду в Карелию, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





«Программа онлайн-интенсива затрагивает тематику современных технологий, программирования, создания игр и «умных» систем и т. д. Ребята смогут изучить научные тренды и получить представление о профессиях будущего, а также выиграть грант на поездку в летнюю школу в Карелии. Участие в интенсиве бесплатное», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.