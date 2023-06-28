Онлайн-интенсив поможет подросткам Подмосковья попасть на остров

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Молодое поколение Подмосковья может принять участие в онлайн-интенсиве «Остров накануне 2023», на котором можно выиграть грант на поезду в Карелию, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Принять участие в интенсиве могут все желающие от 13 до 18 лет.
Подать заявку на участие в онлайн-интенсиве необходимо до 2 июля по ссылке. Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте.
«Программа онлайн-интенсива затрагивает тематику современных технологий, программирования, создания игр и «умных» систем и т. д. Ребята смогут изучить научные тренды и получить представление о профессиях будущего, а также выиграть грант на поездку в летнюю школу в Карелии. Участие в интенсиве бесплатное», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
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