Оперные исполнители выступят в парке «Фабричный пруд» в Реутове.

В деревне Степановка в Орехово-Зуевском городском округе состоялся ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель», на котором побывали порядка 3 тысяч человек.

Для гостей фестиваля была подготовлена развлекательная программа: ярмарки, концерты, экскурсии по музею, народные игры и мастер-классы по вязанию, валянию, мыловарению и многому другому, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кроме того, для гостей проходила дегустация мёда и кваса, а также ярмарка с сувенирной продукцией.

Праздник «Гуслицкий хмель» проходит в округе ежегодно с 2017 года, целью которого является возрождение интереса населения к традициям и истории Руси.

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