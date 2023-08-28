Оперные исполнители выступят в парке «Фабричный пруд» в Реутове.

Фото: пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова
«Продолжаем серию мероприятий в наших парках в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В следующую среду, 30 августа, на главной сцене парка «Фабричный пруд» пройдет оперный концерт «Виртуозы». В программе выступления лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солистов Мариинского и Большого театров, а также московских музыкальных театров. Приглашаем всех на вечер оперы, концерт начнется в 19:00», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.
На сцене у воды выступят такие солисты оперы как Цветана Омельчук, Екатерина Утюж, Никита Минаков, Евгений Петиш, Валерий Макаров, а также Данил Литвинов. Ведущей мероприятия станет Екатерина Утюж, сообщает «Радио 1» пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«Все желающие смогут послушать выступление бесплатно. В программе концерта прозвучат как классические оперные арии, так и современные эстрадные песни. Для гостей организуют сидячие места на лавках. В день концерта в парке будет работать передвижная кофейня», — подытожил Каторов.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.
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