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«Оппенгеймер» и «Барби»: дата выхода, где смотреть, будут ли премьеры в российских кинотеатрах

«Барби» и «Оппенгеймер»: будет ли премьера в России
20 июля 2023, 18:54

Фото: IStock/batuhan toker

Весь мир с нетерпением ожидает выхода двух ярких кинокартин — комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях и блокбастер «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи, Робертом Дауни – младшим. Мы выяснили, будет ли премьера фильмов в России, и когда их можно будет посмотреть.

«Барби»: дата выхода

«Барби» — один из наиболее ожидаемых фильмов 2023 года. Всё потому, что главные роли в этой картине играют Марго Робби, Райан Гослинг. Помимо них в фильме приняли участие Хелен Миррен и Дуа Липа.

Премьера «Барби» состоялась в США еще 19 июля. Тогда многие селебрити пришли на премьеру в стилистике фильма – с ярко-розовыми и небесно-голубыми оттенками в одежде. В прокат «Барби» выйдет 21 июля во всём мире. Однако официальных данных по выходу кинокартины пока нет. Есть вероятность, что фильм не покажут на больших экранах.

Фото: kinopoisk.ru

«Оппенгеймер»: дата выхода

«Оппенгеймер» — ещё одна культовая картина этого года. Её режиссёром стал небезызвестный Кристофера Нолан.

Фильм расскажет об испытаниях ядерной бомбы. В 12-м фильме Нолана снялись Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший.

Кинокартина выйдет в мировой прокат в один день вместе с фильмом «Барби», то есть 21 июля. Однако по аналогии с этим же фильмом официальный релиз «Оппенгеймера» в России маловероятен. Всё потому, что Universal полностью ушёл из РФ после начала специальной военной операции и отказался пускать в прокат продукты производства студии.
Фото: kinopoisk.ru

«Оппенгеймер» и «Барби»: как посмотреть в России

Есть вероятность, что фильмы окажутся на больших экранах в России через несколько недель после официального релиза. Это связано с тем, что кинотеатры закупают копии картин в других странах.

Также россияне смогут посмотреть фильмы после премьеры цифрового релиза. Но она запланирована на сентябрь этого года.

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#фильм
#премьера
#кино
#«Оппенгеймер»
#«Барби»
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В Химках состоится фестиваль фантастических персонажей МЕГАКОН
20 июля 2023, 18:42

Фото: пресс-служба организаторов фестиваля

22 июля с 12 до 22 часов в торговом комплексе «МЕГА Химки» пройдёт МЕГАКОН. Это пространство превратится в поп-культурную вселенную для косплееров, фанатов комиксов и супергеройского кино, K-Pop-танцоров, поклонников корейской культуры, геймеров и любителей настолок.
Гости МЕГИ станут зрителями двух шоу – конкурса косплея, участники которого воссоздадут образы любимых персонажей и супергероев, и танцевального батла K-pop cover dance. Танцоры повторят хореографию клипов известных корейских артистов. Главный партнёр батла – Aigoo Russia, создатели ТОП K-Pop фестивалей в России IdolCon и Coverland)
 
Также в программе:
 
Фотозона и презентации новых проектов от издательства BUBBLE; мастер-классы по рисованию комиксов от художников BUBBLE и по созданию сценария комиксов от создателя сценариев для серии «Бесобой», «Легенды BUBBLE. Часовой. Время против» и «Заговор единорогов» Алекса Хатчетта.
 
Состоится встреча с Сергеем Горошко – музыкантом и актёром фильма «Майор Гром: «Чумной доктор» и сериалов «Этерна», «Фандорин. Азазель», актёрами и создателями фильма «Майора Гром: Игра».
 
Помимо этого, гостей ждут большой танцевальный флешмоб и розыгрыши призов. 
 
Подробную программу фестиваля ищите по ссылке.

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В Мытищах пройдёт фестиваль уличных артистов

В Подмосковье пройдёт литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ».

В России с 24 по 30 июля пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России».
 

 

 
#Московская область
#Подмосковье
#Химки
#фестиваль
#фантастика
#культура
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В Мытищах пройдет фестиваль уличных артистов
20 июля 2023, 17:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В центральном парке культуры и отдыха в городском округе Мытищи 23 июля состоится фестиваль уличных артистов.

Для гостей фестиваля подготовлена интересная программа с выступлением клоунов, музыкантов, жонглёров, кукольников и многих других, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начнется шествием уличных артистов, которые приехали из разных уголков России. 

Кульминацией вечера станет барабанное и огненное шоу.

Фестиваль начнется в 12:30. Для всех желающих вход свободный. 


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В России с 24 по 30 июля пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России».

22 июля состоится День города Дубна. Администрация приглашает гостей на праздник.
#Мытищи
#фестиваль
#уличные артисты
#Подмосковье
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В Подмосковье пройдет молодежный форум
20 июля 2023, 17:22

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Участниками молодежного форума «Подмосковье — это мы» станут 1000 молодых людей.
Для участников форума организаторы подготовили обширную образовательную и развлекательную программу, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«У нас в Подмосковье очень много молодежи — всего более 2 миллионов. Это зачастую активные и инициативные ребята, которые небезразличны к своему региону, которые любят его и предлагают свои проекты, идеи. А в партнерстве с общественными организациями и Правительством области для них открываются двери, за которыми каждый может непосредственно сам участвовать в переменах, развитии Московской области, делать его лучше и комфортнее», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Молодежный форум «Подмосковье — это мы» проводится для молодых людей, проживающих в Подмосковье, которые станут наблюдателями на выборах губернатора в сентябре. 

На форум приглашены активисты основных молодежных и добровольческих организаций Подмосковья таких как МГЕР, РСО, «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», «Волонтеры Культуры» и Молодежный парламент.

На форуме выступят известные артисты, организаторы подготовили различные тематические фотозоны, а желающие смогут также принять участие в подготовленных мастер-классах по народным художественным промыслам или в панельной дискуссии «Достижения Подмосковья».

Гостями молодежного форума станут министры Московской области, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы.
«Нам важно показать, сколько всего в Московской области делается для молодежи. Что к молодым людям прислушиваются, реализуют их проекты и идеи. Что молодежи самой важно включаться в процесс развития Подмосковья, не оставаться в стороне. Форум совместит в себе продуктивную образовательную часть и стильное, интересное мероприятие. Кончено, обсудим с участниками и то, что ещё необходимо сделать для нашего региона», — отметила депутат Московской областной Думы, куратор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.
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В Подмосковье установят мировой рекорд, который войдет в историю. Фиксация рекорда пройдет 21 июля в Красногорске в рамках молодежного форума «Подмосковье — это мы».

Представителей молодежи приглашают принять участие во Всероссийском молодежном форуме, который будет проходить на территории Московской области.

Фестиваль «Таврида.АРТ» состоится в августе.
#Екатерина Швелидзе
#Форум
#молодежный форум
#Подмосковье
#молодежь
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Храму Долгопрудного пожертвовали уникальное пасхальное яйцо
19 июля 2023, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В храме Преображения Господня в Долгопрудном теперь можно увидеть уникальное пасхальное яйцо из калёной стальной проволоки и муранского стекла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Автор произведения – художник-дизайнер Светлана Евдокимова. Недавно по заказу Сретенского монастыря она изготовила рождественскую звезду для вертепа и пасхальное яйцо для Царских врат обители. Одна из прихожанок увидела эти произведения и решила пожертвовать Благочинию копию яйца. Его дизайнер сделала специально для храма.
«Благодаря жертвовательнице пасхальное яйцо стало украшением центрального паникадила. Теперь все прихожане храма Преображения Господня могут увидеть этот символ», – поделился благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов.
Евдокимова – обладательница Диплома лауреата I степени Российской премии в области искусства обработки стекла. Она единственный российский художник, работы которого выставлялись на Венецианской биеннале 2022. Художница создала уникальную технику, объединяющей объёмный графический рисунок из стальной проволоки и живопись из огня и стекла.

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#Долгопрудный
#храм
#религия
#искусство
#культура
#художница
#Московская область
#Подмосковье
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Названа причина смерти актёра из «Улиц разбитых фонарей» и «Азазеля» Александра Орловского
19 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/ffikretow

Cтали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причины смерти известного актера Александра Орловского. По информации портала «Кино-театр.ру», артист скончался от сердечной недостаточности.
Напомним, что тело 60-летнего Орловского обнаружили лишь спустя 8 дней после его кончины в запертой квартире в Благовещенске.

Александр Орловский снялся в 39 полнометражных фильмах и сериалах. В 2001 году сыграл в фильме «Агент национальной безопасности», а в 2003 году принял участие в экранизации романа «Азазель». Среди его работ «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Морские дьяволы».

В 2014 году актёр переехал в Благовещенск и с того времени не снимался в кино и не выходил на театральную сцену.

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#экспертиза
#Александр Орловский
#смерть актера
#кино
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В Подмосковье за неделю провели более 40 ярмарок
18 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фермерские ярмарки прошли на территории 26 городских округов Московской области.
На ярмарках были представлены фермерские товары, такие как домашних хлеб, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители ярмарок смогли приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На прошедшей неделе  в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и 8 - сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов. 

Тематические ярмарки «Товары регионов России», «Сад, огород», «Товары для дома и дачи», «Праздник сластен» и многие другие пользовались огромной популярностью у жителей региона. Также, состоялись ярмарки посвященные Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы.

Ознакомиться с адресами проведения ярмарок можно на сайте.

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#Ярмарка
#фермер
#фермерская продукция
#Георгий Филимонов
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Дворцовый мост в Петербурге разведут в честь 130-летия Владимира Маяковского
18 июля 2023, 17:23

Фото: istockphoto / Anna_Pakutina

В среду, 19 июля, исполняется 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского.
В Санкт-Петербурге музыкальное сопровождение звукового шоу «Поющие мосты» в ночь с 21 на 22 июля и с 22 на 23 июля будет состоять из композиций творческого содружества русских композиторов «Могучая кучка». 
 
Над Невой жители и гости города смогут услышать «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, увертюру на темы трех русских песен Милия Балакирева. Отметим, что организатором мероприятия является «Петербургский дневник». 

Отметим, что проект «Поющие мосты» проводится с помощью уникальной смарт-системы распределённия звука. Система входит в состав системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, при этом ее применяют для общественных и культурных городских концертов. 

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Акцию «Ночь в парке» в Чехове посетили более 9 тысяч человек. 
 
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В России пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России». 
#Петербург
#Маяковский
#мост
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Акцию «Ночь в парке» в Чехове посетили более 9 тысяч человек
18 июля 2023, 15:04

Фото: istockphoto / Osvaldo Maldonado

Чеховский городской парк культуры и отдыха посетили более 9 тысяч жителей и гостей города в рамках областной акции «Ночь в парке».
Областная акция «Ночь в парке»проходила в Подмосковье во второй раз. 

Для участников акции в Чеховском городском парке подготовили различные активности, мастер-классы, творческие площадки и многое другое.
«В прошлом году мы впервые провели эту акцию и получили массу положительных откликов от жителей. В этом году мы значительно расширили программу и локации, чтобы каждый смог найти для себя активности по своему вкусу и предпочтению», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
#Чехов
#Ночь в парке
#акция
#областная акция
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В Дубне отметят День города
18 июля 2023, 13:50

Фото: istockphoto / eugenesergeev

В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
В программе мероприятия запланирована интерактивная программа для детей, праздничные мероприятия, розыгрыши, концерты, фестиваль экстремальных видов спорта, фестиваль фейерверков и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«У нас подготовлена большая интересная программа, будет и много сюрпризов. Приглашаю всех отпраздновать День города вместе с нами!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.

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ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе.

В подмосковной Дубне специалисты приступили к строительству второй очереди площадки скейт-парка площадью 680 кв. метров.

На территории Дубны специалисты подготовили траншеи для прокладки кабеля для установки новой системы освещения.
#Дубна
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#Максим Тихомиров
#праздник
#фестиваль
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Подмосковье ищет медработников