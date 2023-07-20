«Оппенгеймер» и «Барби»: дата выхода, где смотреть, будут ли премьеры в российских кинотеатрах

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«Барби»: дата выхода«Барби» — один из наиболее ожидаемых фильмов 2023 года. Всё потому, что главные роли в этой картине играют Марго Робби, Райан Гослинг. Помимо них в фильме приняли участие Хелен Миррен и Дуа Липа.
Премьера «Барби» состоялась в США еще 19 июля. Тогда многие селебрити пришли на премьеру в стилистике фильма – с ярко-розовыми и небесно-голубыми оттенками в одежде. В прокат «Барби» выйдет 21 июля во всём мире. Однако официальных данных по выходу кинокартины пока нет. Есть вероятность, что фильм не покажут на больших экранах.
«Оппенгеймер»: дата выхода«Оппенгеймер» — ещё одна культовая картина этого года. Её режиссёром стал небезызвестный Кристофера Нолан.
Фильм расскажет об испытаниях ядерной бомбы. В 12-м фильме Нолана снялись Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший.
Кинокартина выйдет в мировой прокат в один день вместе с фильмом «Барби», то есть 21 июля. Однако по аналогии с этим же фильмом официальный релиз «Оппенгеймера» в России маловероятен. Всё потому, что Universal полностью ушёл из РФ после начала специальной военной операции и отказался пускать в прокат продукты производства студии.
Фото: kinopoisk.ru
«Оппенгеймер» и «Барби»: как посмотреть в РоссииЕсть вероятность, что фильмы окажутся на больших экранах в России через несколько недель после официального релиза. Это связано с тем, что кинотеатры закупают копии картин в других странах.
Также россияне смогут посмотреть фильмы после премьеры цифрового релиза. Но она запланирована на сентябрь этого года.
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