Организаторы Международного фестиваля «Джазовые сезоны» назвали его участников

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«Несколько лет подряд фестиваль входит в десятку лучших в России, проходящих под открытым небом. В этом году впервые на мероприятии будут работать две сцены. Свои лучшие программы представят российские и зарубежные музыканты», – сказала Каклюгина.На фестивале выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`sBand и многие другие.
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