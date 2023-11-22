Основатель дома комиксов Лопатников объяснил провал «Капитана Марвел 2»

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«Самое интересное, к сожалению, в этом фильме – это сцена после титров, которая даёт понять нам, чего ожидать дальше в этой киновселенной. Что касается жанра супергероики, то он далеко ещё не исчерпан, и это доказывает выходы отличных сериалов и анонсы новых проектов», — отметил в беседе с RuNews24.ru Лопатников.
При этом, он отметил, что любой жанр может переживать как взлёты, так и падения, что абсолютно нормально.
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