Открылась мультимедийная выставка о Керченско-Эльтигенской операции

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
На сайте Пантелеимоновского прихода, расположенного в Жуковском, открылась мультимедийная выставка «Керченско-Эльтигенская десантная операция. Пролог освобождения Крыма». Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка представлена к 80-летию военной операции, которая стала первой в битве за освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков весной 1944 года.
Отмечается, что выставку для прихода предоставил Музей Победы.
Ранее сообщалось, что в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры.
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Отмечается, что выставку для прихода предоставил Музей Победы.
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Мелисса Тимофеева