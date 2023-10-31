Открылась мультимедийная выставка о Керченско-Эльтигенской операции

Согласно данным портала, актёр вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса), вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.На данный момент неясно, сыграло ли какую-либо роль в его смерти то, что делал актер до своей кончины — расследование его смерти продолжается.В недавно вышедших мемуарах 54-летний Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провёл в больнице пять месяцев. Помимо сделавшей его суперзвездой роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», актёр снимался также в фильмах «Беверли-Хиллз, 90210», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.