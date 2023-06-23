Парки Подмосковья приглашают гостей в День молодежи

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что подмосковные парки подготовили развлекательную программу по случаю празднования Дня молодежи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
24 июня более 25 парков Московской области будут ждать гостей.
Парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину ждет гостей на легкоатлетический забег, турнир по стритболу и соревнования по воркауту, а вечером гостей ожидает концертная программа с выступлениями кавер-групп и дискотека.
В Талдомском парке «Вербилки» пройдет пикник для молодежи.
В парке отдыха в Красногорске для гостей подготовили интерактивное VR-путешествие, планетарий и танцы.Ранее сообщалось, что Татарстан установит в Дубне рекорд по массовому чаепитию, угостив участников Сабантуя чаем из трёх гигантских самоваров. Масштабный татарский народный праздник пройдёт в Дубне 24 июня. В город доставят тонну чак-чака, сообщили организаторы фестиваля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.