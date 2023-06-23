Парки Подмосковья приглашают гостей в День молодежи

День молодежи будет проходить в парках Подмосковья 24 июня

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что подмосковные парки подготовили развлекательную программу по случаю празднования Дня молодежи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

24 июня более 25 парков Московской области будут ждать гостей.





Парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину ждет гостей на легкоатлетический забег, турнир по стритболу и соревнования по воркауту, а вечером гостей ожидает концертная программа с выступлениями кавер-групп и дискотека.



В Талдомском парке «Вербилки» пройдет пикник для молодежи.

В парке отдыха в Красногорске для гостей подготовили интерактивное VR-путешествие, планетарий и танцы.