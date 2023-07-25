Педагоги Подмосковья смогут участвовать в премии «Патриот – 2023»

В премии смогут принять участие также и образовательные организации, реализующие собственные проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники из Подмосковья могут заявиться на 5 из 12 номинаций. В этом году на премии появились три новые номинации, посвященные Году педагога и наставника.





Целью премии стало выявление лучших практик и признание заслуг граждан за существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ и соотечественников.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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