Перечислены мастер-классы на площадках «Московских сезонов» ко Дню города

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
«Все начнётся в пятницу, 8 сентября. На Тверской площади в «Цветочной оранжерее» с 15:00 ребята под руководством профессиональных художников создадут театральные и концертные афиши в стиле «конструктивизм». С 16:00 участникам предложат украсить стразами, лентами и кружевом костюм балерины. В 15:00 в «Пальмовой оранжерее» гжелью будут расписывать деревянные изделия», – приводит АГН «Москва» комментарий на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме этого, отдельное внимание уделят кулинарным мастер-классам, которые состоятся в парке имени Горького, в Кузьминках, на ул. Матвеевская, Теплый Стан и Профсоюзная. Участникам предложат приготовить и выпечку, и окрошку, и сырники с медом и ягодами, и грибную солянку, и многое другое.
«Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала. Многие подозревают, что я на съемках, но нет. Я дома с малышом и готовлю борщ», — приводят «Дни.ру» сообщение Брутян.
Читайте также:
В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей
В Москве состоится молодёжный форум «Наследие»
В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года»