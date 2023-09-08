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Перечислены мастер-классы на площадках «Московских сезонов» ко Дню города

На площадках «Московских сезонов» ко Дню города пройдёт множество мастер-классов
08 сентября 2023, 13:09
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ко Дню города на площадках «Московских сезонов» можно будет принять участие в сотнях мастер-классов в разных направлениях, организаторами подготовлена обширная программа.
«Все начнётся в пятницу, 8 сентября. На Тверской площади в «Цветочной оранжерее» с 15:00 ребята под руководством профессиональных художников создадут театральные и концертные афиши в стиле «конструктивизм». С 16:00 участникам предложат украсить стразами, лентами и кружевом костюм балерины. В 15:00 в «Пальмовой оранжерее» гжелью будут расписывать деревянные изделия», – приводит АГН «Москва» комментарий на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме этого, отдельное внимание уделят кулинарным мастер-классам, которые состоятся в парке имени Горького, в Кузьминках, на ул. Матвеевская, Теплый Стан и Профсоюзная. Участникам предложат приготовить и выпечку, и окрошку, и сырники с медом и ягодами, и грибную солянку, и многое другое.


До этого сообщалось, что вторая жена актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян в последнее время также увлеклась кулинарией и семейным бытом.

«Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала. Многие подозревают, что я на съемках, но нет. Я дома с малышом и готовлю борщ», — приводят «Дни.ру» сообщение Брутян.

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#москва
#мероприятия
#культура
#мастер-класс
#кулинария
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Shaman заявил о семейной истории, связанной с Петербургом
07 сентября 2023, 18:05

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о сво1м прадеде, который пережил блокаду Ленинграда, и даже удостоился медали «За отвагу».
«С прекрасным Петербургом меня связывает семейная история. Мой прадед Михаил Сергеевич Селедкин получил медаль «За отвагу» и пережил все ужасы блокады Ленинграда вместе с его жителями и защитниками. Он был призван в самом начале Великой Отечественной войны и воевал в составе Ленинградского фронта», — поведал в беседе с «Петербургским дневником» исполнитель.

Отмечается, что уже в эту субботу, 9 сентября, в Санкт-Петербурге состоится первый сольный концерт Shamanа на большом стадионе «Газпром Арена». Певец отметил, что очень рад возможности выступать на такой площадке, и добавил, что очень тщательно готовится к предстоящему шоу.

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#концерт
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#санкт-петербург
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В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей
06 сентября 2023, 17:13

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды.
В период с 6 по 8 сентября в парке «Серебряный» пройдут спортивные мероприятиях, которые могут посетить все желающие жители Подмосковья. 

6 сентября в 17:00 пройдёт тренировка по бегу. 

7 сентября в 9:00 состоится утренняя зарядка для желающих, а в 16:00 для гостей парка подготовлена игровая программа для детей. 

8 сентября будет тренировка по скандинавской ходьбе в 10:00.

​Подробнее о мероприятиях можно узнать на карточке. 


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В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года».

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#живопись
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#серебряные пруды
#спорт
#спорт подмосковья
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Россия и Израиль будут сотрудничать в области кинопроизводства
06 сентября 2023, 16:25

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Министр культуры РФ Ольга Любимова и полномочный посол Израиля Александр Бен Цви подписали соглашение о сотрудничестве России и Израиля в сфере производства кино. Об этом Любимова написала в своём Telegram-канале.
Она уточнила, что первый раз речь о подписании этого соглашения зашла около 15 лет назад, когда в Израиле предложили сотрудничество в области кинопроизводства.

Министр культуры отметила, что налаживание сотрудничества в культурной сфере позволит развивать процесс создания кино, а также привлечёт в Россию большое количество профессионалов из Израиля.

Также она заявила, что будет проводиться работа по расширению проката будущих российско-израильских кинокартин.

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#израиль
#россия
#кино
#производство
#сотрудничество
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Названа дата премьерного показа фильма «Барби» в России
Фильм «Барби» покажут в Москве 16 сентября
06 сентября 2023, 16:16

Фото: iStock/LeMusique

Кинопремьера фильма «Барби» пройдет в Москве 16 сентября, сообщается на сайте кинотеатра Mori Cinema.
Голливудская комедия «Барби» вышла в мировой прокат 21 июля. Однако, на российские экраны картина так и не вышла.

Сегодня сеть кинотеатров Mori Cinema сообщила, что показ «Барби» состоится 16 сентября в ТРЦ «Кунцево Плаза».

Однако, «Барби» покажут по систему предсеансного обслуживания. Сразу после зрители смогут посмотреть короткометражку «Мавка».

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Барби» с русской озвучкой была назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.

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#зрители
#прокат
#премьера
#кинотеатры
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В Москве состоится молодёжный форум «Наследие»
06 сентября 2023, 13:44

Фото: istockphoto.com/Tzido

В Москве пройдёт шестой молодёжный форум «Наследие», заявки на который уже начались.
Отмечается, что принять участие в форуме могут студенты.

Сам форум будет длиться с 30 сентября по 25 ноября.

«Форум пройдёт в шестой раз. Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная идея неизменна – интегрировать молодёжь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия. Ребята на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов», – приводит АГН «Москва» слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

А 14 сентября в Новом театре в Москве пройдёт показ спектакля Эдуарда Боякова «У премьер-министра мало друзей. 1911». Как передают «Дни.ру», постановка расскажет о Петре Столыпине, представителе древнего аристократического рода.

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#москва
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#форум
#студенты
#культура
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Кинокритик Шнейдеров назвал причины воровства кинотеатров «Барби» и «Оппенгеймера»
05 сентября 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что с помощью воровства иностранных кинокартин, в частности, «Барби» и «Оппенгеймера», российские кинотеатры пытаются выжить.
«Кинотеатры, чтобы не «пойти по миру», несмотря на отказ Минкульта и невзирая на Уголовный кодекс, вынуждены идти на наглое и хамское воровство! Потому что надо удовлетворять запрос публики на качественное кино! Россияне хотят увидеть и «Барби», и «Оппенгеймера», и «Аватар 2» — на большом экране и в надлежащем качестве!» — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

А управляющий партнёр кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский заявлял, что показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» пиратским способом несправедливо по отношению к их авторам. Он объяснял, что выступает против показа этих фильмов не с точки зрения нравственности, а с точки зрения защиты авторских прав создателей этих кинокартин.

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#кино
#кинотеатры
#россияне
#культура
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В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года»
05 сентября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка произведений коломенского художника, члена Союза художников России, Романа Кудакаева «Живопись. Времена года».

Коломенский художник, член Союза художников России, Роман Кудакаев работает в технике масляной живописи. Его произведения находятся в нескольких музейных центрах, а также его работы есть в частных коллекциях в РФ и за рубежом, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка уже представлена в Коломенской картинной галерее, продлится она до 17 сентября 2023 года.

С подробностями мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте галереи. 

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Кинокритик Голубчиков: современному зрителю сложно смотреть советскую классику.

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#дом
#концерт
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#живопись
#картины
#человек
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Кинокритик Голубчиков: современному зрителю сложно смотреть советскую классику
05 сентября 2023, 14:16

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

Кинокритик Александр Голубчиков высказал мнение о том, что современному зрителю сегодня крайне сложно смотреть классику советского кинематографа.
«Современные телезрители уже отвыкли от столь глубокого погружения в кино. Проблема в том, что сегодня кинокартины, снятые в прошлом веке, крайне тяжело воспринимать. И проблема даже не в поколении TikTok. Сейчас, в принципе, даже старому зрителю смотреть фильмы, снятые до 60-х годов, крайне непросто», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Голубчиков.

Он отметил, что подобные картины были интересны тем зрителям, которые жили в ту эпоху.

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#кино
#картины
#зрители
#культура
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На гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» пришли 12 тысяч человек
04 сентября 2023, 17:23

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в Пестовском парке городского округа Балашиха проходил гала-концерт завершающего этапа областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходил под руководством Егора Дружинина. Гала-концерт фестиваля увидели 12 тысяч зрителей.

Победителем фестиваля современного танца «Город танцует в парках» был объявлен танцевальный коллектив Marvel Crew из городского округа Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В финал конкурса прошли 37 танцевальных команд из 35 городских округов Московской области.

«Мероприятие такого формата впервые проводится в Подмосковье. Для нас было очень важно охватить как можно больше городских округов, практически всю область. Нам важно, чтобы дети, которые занимаются в наших ДК, колледжах, ходят в танцевальные кружки и секции имели возможность встречаться с профессионалами и стимул развиваться», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.


Зрители фестиваля смогли увидеть выступления танцоров-участников телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталия Савченко, сестер Михайлец, Алексея Мечетного, Виталия Уливанова, Брайана и других, которые выступали под песни TERNOVOY и AMCHI.

С начала фестиваля, в конкурсных отборах приняли участие 2 788 человек.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

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