Перечислены самые мистические места России

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Аналитики сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых мистических мест России, лидерами в котором стали плато Воттоваара, Аркаим, а также остров Ольхон, Ловозеро.
Так, плато Воттоваара и «живые» камни в Карелии часто связывают с мифами и легендами об НЛО.
Город Аркаиму в Челябинской области удивителен своей легендарной и загадочной историей о том, как этот древний и для своих времён весьма современный город был покинут и сожжён своими жителями. Причины этому до сих пор остаются неизвестными.
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«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда можно только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — добавили в беседе с RT аналитики.
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Мелисса Тимофеева