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Перечислены самые мистические места России

Плато Воттоваара и Аркаим стали самыми мистическими местами страны
13 октября 2023, 13:35
Фото: istockphoto.com/IgorDymov

Фото: istockphoto.com/IgorDymov

Аналитики сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых мистических мест России, лидерами в котором стали плато Воттоваара, Аркаим, а также остров Ольхон, Ловозеро.
Так, плато Воттоваара и «живые» камни в Карелии часто связывают с мифами и легендами об НЛО.

«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда можно только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — добавили в беседе с RT аналитики.


Город Аркаиму в Челябинской области удивителен своей легендарной и загадочной историей о том, как этот древний и для своих времён весьма современный город был покинут и сожжён своими жителями. Причины этому до сих пор остаются неизвестными.

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Россияне назвали лучший фильм 2023 года
ВЦИОМ: «Чебурашка» стал лучшим фильмом 2023 года
12 октября 2023, 13:20

Фото: istock / Olezzo

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о «кумирах российских кинозрителей». Информация сообщается на сайте ВЦИОМа. По результатам опроса лучшим фильмом стал «Чебурашка».
Опрос проводился среди 1600 россиян, 11% из них назвали «Чебурашку» лушчим фильмом этого года. Следующим в списке расположился  «Вызов», набрав 9%. Остальные популярные ответы набрали по 1%, люди называли фильмы «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек». 

Отмечается, что 57% опрошенных не смогли назвать ни одного российского фильма, который вышел в 2023 году.

Опрос также коснулся российских актеров и актрис. Самыми популярными актерами стали Константин Хабенский, набравший 12%, Сергей Безруков и Владимир Машков, за которых проголосовало по 11%. Лучше актрисой 2023 года стала Юлия Пересильд, за нее проголосовали 11%. Отмечается, что в прошлом году она набрали лишь 2%. За ней в списке расположились Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева и Елизавета Боярская (по 4%).

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В Серпухове завершают реконструкцию историко-художественного музея
12 октября 2023, 11:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В городском округе Серпухов в рамках программы «Культура и туризм Подмосковья» заканчивается реставрация Каретного сарая усадьбы Мараевых.
Реставрационные работы завершаться к концу 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


«<…> В этом году Серпуховскому музею исполняется 105 лет <…> И восстановление Каретного сарая позволит нам не только воссоздать целостный облик усадьбы, но и откроет новые возможности экспозиционно-выставочной деятельности, сделает музей более комфортным для посетителей: у нас будет музейное кафе, детская интерактивная зона, кабинет редкостей — возможность увидеть фонды музея и многое другое», – поделилась директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.


Стоит отметить, что реставрировать объект культурного наследия начали в 2020 году.на территории музея также будет новое яркое освещение, установят лавочки и урны.


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#музей
#подмосковье
#реставрация
#серпухов
#усадьба
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Группа Zventa Sventana выступит на фестивале в Зарайске
11 октября 2023, 18:56

Фото: Минкульт МО

На фестивале современного искусства «Между прошлым и будущим» выступит группа Zventa Sventana. Концерт пройдёт 14 октября в 17 часов в зарайском ДК им. Леонова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Коллектив создали певица, композитор, аранжировщик, победитель второго сезона шоу-проекта «Голос» Тина Кузнецова и композитор, диджей и продюсер Юрий Усачёв. Музыканты переосмысливают фольклор и адаптируют для современного слушателя. 
 
Треки Zventa Sventana основаны на архивных народных песнях, собранных этнографами XIX и XX веков. Группа смешивает фольклор с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом, неоклассикой и другими жанрами.
 
Фестиваль «Между прошлым и будущим» стартовал в Зарайске 7 октября.  
 
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#зарайск
#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья могут самостоятельно создать логотип для своего региона
11 октября 2023, 13:06

Фото: пресс-служба выставки

В рамках международной выставки-форума «Россия» подмосковные жители могут разработать своего региона самостоятельно, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На сайте форума в разделе «Создаем вместе» авторизованные пользователи могут создать эмблему в конструкторе. На протяжении всего мероприятия регион сможет использовать понравившийся логотип.

«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона, создав уникальный логотип «Россия» своего региона», - отметила  генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Стоит отметить, что выставка откроется 4 ноября этого года и продлится до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Посетителей ждет обширная образовательная и культурная программа среди 89 экспозиций со всех регионов России.

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На выставке «Собибор…» в Петербурге покажут личные вещи Печерского

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В Подмосковье стартовал Всероссийский семейный флешмоб «Мой папа-пример и опора»
#подмосковье
#россия
#выставка
#вднх
#мероприятия
#регион
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В Подмосковье стартовал Всероссийский семейный флешмоб «Мой папа-пример и опора»
11 октября 2023, 11:02

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Всероссийский семейный флешмоб «Мой папа-пример и опора», приуроченный к «Дню отца», пройдёт с 11 по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба международного общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».
Флешмоб проводится Фондом Андрея Первозванного в рамках программы «Святость материнства» при поддержке народного художника РФ, Академика Российской академии художеств Никаса Сафронова.

Мероприятие пройдёт в соцсети ВКонтакте. Участники должны опубликовать рисунок, фотографию или видео с поздравлениями для своих отцов. По завершении флешмоба, в случайном порядке будут отобраны 10 участников, которые получат подарки. 

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#флешмоб
#отец
#соцсети
#вконтакте
#рисунки
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В сети вышел сериал про российских хакеров «Короче, план такой»
Российский стриминг Wink запустил сериал Вадима Галыгина про хакеров-супергероев
10 октября 2023, 21:18

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

На платформе Wink состоялась премьера комедийного сериала «Короче, план такой» о приключениях российских хакеров. К просмотру с 10 октября доступны три серии проекта. Об этом сообщает kp.ru.
По сюжету российские хакеры успешно занимаются преступной деятельностью и позиционируют себя, как благородные грабители. Однако одно из преступных дел закончилось для них неожиданно и печально: хакерам грозит реальный тюремный срок. Чтобы этого избежать, они решили работать в интересах государства.

Режиссёр сериала — Марк Горобец. Он отметил, что каждый эпизод наполнен экшеном. В съемках сериала приняли участие Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, София Каштанова и другие.

Ранее сообщалось, что 16 ноября выйдет шестой и заключительный сезон сериала «Корона». Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер и тизер нового сезона.

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#кино
#грабители
#сервис
#хакеры
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На выставке «Собибор…» в Петербурге покажут личные вещи Печерского
10 октября 2023, 18:06

Фото: istockphoto.com/Urbanscape

В Санкт-Петербурге на выставке «Собибор…», которая открывается В Государственном музее политической истории России, будут представлены личные вещи и документы военнопленного Александра Печерского.
Сама же выставка посвящена 80-летию со дня восстания заключенных в концлагере на территории Польши, а вещи Печерского составят основную её экспозицию.

«Все экспонаты сегодня принадлежат Фонду Александра Печерского, который предоставил их нам для этой юбилейной выставки. Из большого количества предметов мы постарались отобрать не просто самые пронзительные: нам хотелось, чтобы они сполна отразили бы и весь драматизм той эпохи», – сказала в беседе с «Петербургским дневником» куратор проекта, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея политический истории РФ Маргарита Самойлова.

Выставка будет действовать до 8 ноября, вход на неё бесплатный.

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#вещи
#история
#санкт-петербург
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Глава издательства Корнев раскрыл секрет успеха серии книг о Гарри Поттере
Глава издательства Корнев: «Читатель рос вместе с главным героем»
10 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/carneadele

Основатель литературного агентства по написанию книг Александр Корнев заявил, что секрет успеха серии книг о Гарри Поттере кроется в выстроенном особом повествовании.
«В «Гарри Поттере» же автор сумела выстроить структуру так, кстати, мне кажется, что она не специально это сделала, что читатель рос вместе с главным героем. Пока что не в одной аналоговой истории не удалось это повторить и даже приблизиться», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.

По его словам, рекорд продаж произведений о волшебном мальчике никто не побил по объёму продаж в долгосрочной перспективе, именно поэтому «Гарри Поттер» на протяжении многих лет остаётся вне конкуренции.

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#книга
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#культура
#кино
#герои
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В Истре пройдет юбилейный гастрономический фестиваль
10 октября 2023, 16:52

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На Истринской сыроварне Олега Сироты пройдет юбилейный 15-ый гастрономический мини-фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятии будут представлена различная продукция от фермеров, например, сыровяленые колбасы, итальянские и кавказские сыры, кондитерские изделия и т.д,

Кроме продовольственных товаров в этом году будут привезены изделия ручной работы, мягкие игрушки и другие авторские изделия.

Стоит отметить, что участников мероприятия также ждут мастер-классы, экскурсии, катание на лошадях и бесплатные уроки программирования для детей.


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