Перечислены самые мистические места России

На мероприятии будут представлена различная продукция от фермеров, например, сыровяленые колбасы, итальянские и кавказские сыры, кондитерские изделия и т.д,Кроме продовольственных товаров в этом году будут привезены изделия ручной работы, мягкие игрушки и другие авторские изделия.Стоит отметить, что участников мероприятия также ждут мастер-классы, экскурсии, катание на лошадях и бесплатные уроки программирования для детей.



