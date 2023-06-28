Перенесённый с 25 июня балет Большого театра закроет фестиваль П.И. Чайковского

Фото: Радио 1
Музыкальный форум завершится 3 июля
IX Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, проходящий в Клину, завершится 3 июля. Закроет фестиваль перенесённый с 25 июня одноактный балет «Кармен-сюита» в исполнении артистов Большого театра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Начало спектакля – в 20 часов. Партию Кармен исполнит ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова. В роли Хозе выступит премьер ГАБТа, лауреат международной балетной премии Dance Open и приза «Душа танца» Игорь Цвирко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль проходит в Государственном мемориальном музее-заповеднике П.И. Чайковского на Большой поляне, возле дома, где жил великий композитор.
Начало спектакля – в 20 часов. Партию Кармен исполнит ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова. В роли Хозе выступит премьер ГАБТа, лауреат международной балетной премии Dance Open и приза «Душа танца» Игорь Цвирко.
Лора Луганская